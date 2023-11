La Gran Canaria SSL Gold Cup confirma sus países en los dieciseisavos de final

La Gran Canaria SSL Gold Cup, prueba que se disputa hasta el 3 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y una especie de Copa del Mundo de fútbol en el mundo de la vela, confirmó este lunes a Tahití, Portugal, Malasia, Lituania, Eslovenia, Sudáfrica, Estonia, Bermuda, Chile y Antigua & Barbuda. Con unas condiciones de viento de unos nueve nudos de media en el campo de regatas, el Comité pudo completar el programa de pruebas previsto, incluida la que no se hizo este domingo por falta de viento, para decidir los países que pasaban a los dieciseisavos de final. En el grupo 1, Tahití volvió a dominar y el equipo de Teva Plichart sumó una nueva victoria para pasar con pleno de triunfos a la siguiente ronda por delante de Eslovenia, que también se metió en dieciseisavos con autoridad. Por su parte, Chile, hasta este lunes dominadora del grupo 2, no tuvo un buen día y firmó un tercer y un cuarto puesto que le hicieron caer a la tercera plaza, superado por Estonia y Portugal, que sumaron una victoria y un segundo puesto cada uno. La tercera posición, sin embargo, no elimina a los chilenos ya que pasó como uno de los dos mejores terceros después de la ausencia de Israel y Baréin, que estaban directamente clasificados en la segunda fase de la competición. El igualado grupo 3 comenzaba el día con un triple empate en cabeza entre Antigua & Barbuda, Ucrania y Malasia y con el equipo de Bermuda en cuarta posición a sólo dos puntos. La 'batalla' final, con los ucranianos descartadas por una rotura en su embarcación, fue para el equipo malasio y el bermudeño, con Antigua & Barbuda pasando como el otro mejor tercero. Finalmente, el grupo 4, tal y como sucedió en las tres primeras jornadas, estuvo protagonizado por un emocionante mano a mano entre Lituania y Sudáfrica, que lo reeditaron una vez más para pasar en este orden a los dieciseisavos de final de este Gran Canaria SSL Gold Cup. Estos diez equipos que superaron esta ronda de grupos se unen a Austria, Finlandia, Hungría, Croacia, Canadá y Japón, los seis nuevos que debutarán a partir del próximo jueves, cuando retorne la acción al campo de regatas.