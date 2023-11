James Cleverly se convierte en una de las piezas cruciales de Sunak al frente de Interior

Londres, 13 nov (EFE).- James Cleverly, hasta ahora responsable del Foreign Office, pasa desde hoy a ser una de las piezas cruciales del Gobierno de Rishi Sunak al asumir el Ministerio de Interior.

Hábil para conectar con las generaciones más jóvenes, James Cleverly reemplaza a Suella Braverman al frente del Home Office tras haber sido ésta destituida por la polémica que generaron sus críticas a la Policía, a la que acusó de "doble rasero" y de favorecer a los manifestantes propalestinos.

El nuevo titular de Interior llevaba en su cargo de Exteriores desde que lo nombró la exjefa del Ejecutivo Liz Truss, quien lo designó para lidiar con las intrincadas relaciones del país con el resto del mundo tras el Brexit.

Anteriormente ya ejerció como responsable de Educación -un cargo que apenas desempeñó-.

Quienes lo conocen bien destacan de Cleverly que es un hombre simpático y franco, de carácter sociable, pacificador y con mucha mano con las redes sociales, donde generalmente es activo en sus cuentas de Twitter, Instagram o Facebook.

Hijo de un ingeniero británico y una matrona de Sierra Leona, James Spencer Cleverly, de 54 años, nació en el barrio londinense de Lewisham (sur de la capital) y estudió en colegios privados de Londres.

Está casado con Susannah Sparks, con quien comparte dos hijos, no le gusta utilizar su mestizaje como baza política y cuenta con amplia experiencia en el mundo empresarial, además de ser un apasionado del Ejército.

Él mismo se define como familiar y sensible a los problemas relacionados con inmigración y sanidad, influido por el origen y la profesión de su madre.

El nuevo encargado de Interior empezó a formarse en el Ejército, aunque esta formación se vio bruscamente paralizada por una lesión en una pierna que le obligó a reconsiderar el futuro y matricularse en la universidad.

Con todo, cuenta con una distinguida carrera militar en el Ejército territorial -llegó a ser nombrado teniente general en 2015 y ostenta el cargo de oficial de Reserva - y, de hecho, siente un gran interés por todo lo vinculado con las Fuerzas Armadas.

Estudió Empresariales en la Universidad politécnica de Thames Valley (conocida hoy como Universidad de West London), donde, según ha contado alguna vez, su etapa académica estuvo marcada por "falta de dinero, grandes amigos, demasiadas copas y un montón de rugby".

Ya titulado, y antes de arrancar su aventura política, se curtió durante varios años en el mundo editorial, donde acumuló un notable bagaje trabajando para varios grupos.

Durante esa época, fue gestor de ventas internacionales para el grupo Informa en 2002; más tarde asumió otro cargo de gestor de publicidad en Crimson Publishing y también ejerció como gestor comercial online para Caspian Publishing en 2006.

En 2007, dada su sobrada experiencia en ese campo, cofundó su propia compañía editorial en línea, Point and Fire.

Mientras seguía activamente vinculado al Ejército, Cleverly escribió paralelamente artículos como colaborador para revistas sobre hipotecas, informática e incluso gestión de empresas.

El político logró su escaño en el Parlamento por la circunscripción de Braintree, en Essex (sureste inglés), en 2015, y fue muy activo a la hora de hacer campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) cara al referendo del Brexit en 2016.

Sirvió además como vicepresidente honorario de la formación "tory" desde 2018 hasta 2019 y fue subsecretario de Estado para la salida de la UE -desde abril a julio de 2019-.

Después del nombramiento de Boris Johnson como jefe del Ejecutivo -julio de 2019-, el hoy titular de Exteriores pasó a formar parte del Gabinete como ministro sin cartera y fue copresidente honorario del Partido Conservador con Ben Elliot de 2019 a 2020.

Cuando se produjo la remodelación del gabinete de ministros de diciembre de ese año, fue nombrado secretario de Estado para Oriente Medio, Norte de África, aunque más tarde -diciembre de 2021- amplió sus funciones pasando a secretario para Oriente Medio, Norte de África y Norteamérica, para asumir luego la secretaría de Europa y Norteamérica en febrero de 2022.

Tras la dimisión de Michelle Donelan durante la crisis del Gobierno de Johnson, asumió, en julio de 2022, las riendas de Educación, un cometido que apenas desempeñó y fue, también, una de las voces más leales a la candidatura de Liz Truss para suceder a Boris Johnson en Downing Street.

Su nombramiento de hoy ha sorprendido a muchos en el ámbito político y en los medios de comunicación, que veían como "exitosa" hasta la fecha su labor en el el Foreign Office.

Patricia Rodríguez

Londres, 13 nov (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha destituido a su titular del Interior, Suella Braverman, y ha iniciado una remodelación de su Gobierno, según indicaron fuentes de la residencia de Downing Street citadas por los medios locales.

El jefe del Gobierno tomó la decisión tras la polémica por las críticas de Braverman contra la Policía, a la que acusó de "doble rasero" y de favorecer a los manifestantes propalestinos.

Fuentes del Partido Conservador, en el poder, indicaron que Sunak inició el reajuste para "reforzar su equipo en el Gobierno a fin de tomar decisiones a largo plazo para un futuro más brillante", de cara a las elecciones generales previstas para el año próximo.

Tras conocerse la medida de Sunak, Braverman dijo que fue "el mayor privilegio" de su vida servir como titular de Interior y agregó que tendrá "más que decir a su debido momento".

Ante Downing Street se vio la llegada del ex primer ministro conservador David Cameron, por lo que se prevé que se le ofrecerá algún cargo a pesar de que ya no es diputado y por lo tanto no puede desempeñar puestos ministeriales.

En los últimos días, los partidos de la oposición habían pedido que Sunak retirase del Ejecutivo a Braverman por su controvertido artículo que publicó el pasado jueves en el diario "The Times", previo a la manifestación propalestina del sábado en Londres.

Braverman había pedido a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) que prohibiera la marcha por temor a disturbios y por fomentar el antisemitismo, pero las fuerzas de seguridad rechazaron prohibir la marcha.

Más de 300.000 personas, en su mayoría con banderas y pancartas, tomaron este sábado el centro de Londres para pedir un alto el fuego en Gaza, aunque la Policía detuvo a más de 80 personas, parte de un grupo de extrema derecha, que buscaban alterar esa protesta pacífica, cuyo destino final fue la embajada de EEUU.

Los partidos de la oposición acusaron a la ahora exministra de envalentonar a los grupos de extrema derecha con su artículo.

Sunak tenía previsto hacer una remodelación del Gobierno a finales de año, pero ha decidido adelantarlo tras la crisis provocada por Braverman, del ala derecha del partido, según los analistas.