Isabel Preysler, Florentino Pérez o Alfonso Díez se vuelcan en la misa funeral de Fernando Fernández Tapias

Una vez más gran parte de la alta sociedad española le muestra su cariño incondicional a la familia de Fernando Fernández Tapias acudiendo a la misa funeral celebrada en la Iglesia de San Francisco de Borja. Como ya sucedió con el funeral y posterior despedida, han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país los que se han dado cita en la capital para brindarle el último recuerdo al que ha sido uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Inseparable de su amiga Nuria González y gran amiga del matrimonio, Isabel Preysler no quiso perderse la cita reconociendo que el enfrentamiento actual entre Nuria y los hijos mayores de Fernando es muy triste: "Hombre, siempre a pena por supuesto". En solitario, en esta ocasión la 'reina de corazones' reapareció con un nuevo corte de pelo mucho más corto de lo habitual. También muy cerca de Nuria, Terelu Campos acompañó a su amiga con el respaldo de esu hija Alejandra Rubio que no la quiso dejar sola en un día tan triste. Demostrando una vez más la maravillosa unión que mantenía con Fernando con el que compartía una gran amistad desde hace años, Florentino Pérez acudió a la misa en compañía de su hija Cuchy. Visiblemente triste, el actual Presidente del Real Madrid prefería no hacer declaraciones ante los medios en su llegada a la Iglesia. También el mundo de la política estuvo representado en esta ocasión con la presencia de la ex presidenta del congreso Ana Pastor, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy o los políticos Rodrigo Rato o Alberto Ruíz Gallardón. Haciendo gala de la cercanía con la familia, Carla Goyanes acudió a la Iglesia en compañía de su marido, Jorge Benguría y sus dos hijos mayores, Carlos y Santiago. Al igual que ella, también sus padres, Cari Lapique y Carlos Goyanes o su hemana, Caritina Goyanes, quisieron estar allí para mostrarle todo el cariño a la viuda e hijos del fallecido. Entre los otros muchos rostros conocidos que también se acercaron hasta la iglesia pudimos ver a Pepa Muñoz, Maribel Yébenes, Alfonso Díez, Nuria Roca, Teresa Bueyes, Arantxa de Benito, Teresa de Baviera o Patricia Cerezo y Kiko Gámez.