Inversores demasiado inquietos por perspectiva ganancias: Kostin

(Bloomberg) -- Los inversionistas están demasiado preocupados por el debilitamiento de las perspectivas de los beneficios corporativos estadounidenses, que hasta ahora no hacen más que seguir un patrón histórico, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

Las estimaciones para los beneficios del cuarto trimestre han caído un 4% desde principios de octubre y están fijando un listón bajo para las empresas del S&P 500, escribieron David Kostin y sus colegas. Las expectativas para 2024 también siguen un patrón típico y solo cayeron un 0,4% si se excluyen las acciones de atención médica, afirmaron.

Desde 2004, las estimaciones de ganancias trimestrales por acción generalmente disminuyen un 6% en los meses previos al inicio de la temporada de resultados, escribieron los estrategas, y agregaron que los inversionistas han comunicado ansiedad por las revisiones negativas del consenso de ganancias.

“Muchos inversionistas están preocupados por las rebajas de las previsiones de beneficios consensuadas, pero están siguiendo el patrón típico y están siendo arrastrados a la baja por el sector de atención de salud”, escribieron en la nota fechada el 10 de noviembre.

Sus perspectivas se presentan cuando la temporada de resultados del tercer trimestre se acerca a su fin y en la cual más del 80% de las empresas del S&P 500 han superado las estimaciones. Los estrategas dijeron que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumentaron un 4% respecto del año anterior, después de que los analistas esperaban un crecimiento del 0% de cara al período de resultados.

Los estrategas esperan que las ganancias por acción del S&P 500 aumenten un 5% en 2024 a US$237, lo que está por encima de la mediana de las previsiones de los estrategas, de US$230. Los analistas de Morgan Stanley también pronostican un repunte de las ganancias el próximo año, con un aumento de US$229 por acción.

