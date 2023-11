Infografías del lunes 13 de noviembre de 2023

ISRAEL PALESTINA - La ONU denuncia que el asedio al hospital Al Shifa ha causado la muerte de tres enfermeras, dos bebés prematuros y otros diez pacientes.

APEC CUMBRE - Con el 60 % del PIB global y la mitad del comercio internacional, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se ha convertido uno de los principales cónclaves de la economía mundial y escenario del pulso geopolítico entre Estados Unidos y China.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - La eliminatoria suramericana para el Mundial de 2026 llega a sus últimas fechas y cierra la competencia de 2023 en la que Argentina se ha mostrado imbatible tras ganar el título en Qatar 2022.

CINE ESTRENOS - La talentosa joven Rachel Zegler y la experimentada Viola Davis lideran la llegada a los cines de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", una precuela de la saga inspirada en la obra de la autora estadounidense Suzanne Collins y que hizo popular la ganadora del Óscar Jennifer Lawrence.

TELEVISIÓN ESTRENOS - "The Crown", la serie que recrea la historia de la realeza británica desde la coronación de Isabel II y que ha ganado 21 premios Emmys, llega a su temporada final, en la que mostrará la muerte de la princesa Diana, el nacimiento del amor entre el príncipe William y Kate Middleton, y la boda de Carlos con Camilla Parker Bowles.

ISLANDIA VOLCÁN - La península islandesa de Reikjanes, donde es posible una inminente erupción, es un sistema volcánico con cierta periodicidad y cada 800 años se produce un episodio de mayor actividad. Además, tiene similitudes con las llamadas dorsales volcánicas de las islas Canarias, como Cumbre Vieja.

TAILANDIA CRIMEN - El español Daniel Sancho se declaró no culpable del asesinato con premeditación del cirujano colombiano Edwin Arrieta, lo que supone un giro inesperado en la investigación de este crimen y da paso a un procedimiento previo a la celebración del juicio.

DIABETES SALUD - El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

