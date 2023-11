Goldman Sachs y Morgan Stanley divergen en previsiones de recortes de tasas de la Fed

(Bloomberg) -- Los economistas de Morgan Stanley prevén que la Reserva Federal realice fuertes recortes de tasas durante los próximos dos años a medida que se enfríe la inflación, mientras que los analistas de Goldman Sachs Group Inc. esperan menos reducciones y un comienzo más tardío.

El banco central empezará a recortar las tasas en junio de 2024, luego nuevamente en septiembre y en cada reunión a partir del cuarto trimestre, cada una en incrementos de 25 puntos básicos, dijeron los investigadores de Morgan Stanley dirigidos por la economista jefe para Estados Unidos, Ellen Zentner, en sus perspectivas para 2024 publicadas el domingo. Con ello, la tasa de interés descenderá a un 2,375% para fines de 2025, dijeron.

Goldman Sachs, por su parte, prevé el primer recorte de 25 puntos básicos en el cuarto trimestre de 2024, seguido de una reducción por trimestre hasta mediados de 2026, lo que da un total de 175 puntos básicos, ubicando las tasas en un rango objetivo de 3,5%-3,75%. Así se desprende de las perspectivas para 2024 del economista David Mericle, también publicadas el domingo.

Las previsiones de Goldman Sachs se acercan más a las del banco central. Las proyecciones de la Reserva Federal emitidas en septiembre apuntan a dos recortes de un cuarto de punto para el próximo año y a que la tasa de interés finalizará 2025 en 3,9%, según la mediana de las estimaciones de las autoridades monetarias. Los gobernadores de la Fed y los presidentes de los bancos regionales actualizarán sus proyecciones en la reunión del próximo mes.

El equipo de Morgan Stanley prevé una economía más débil que justifica una mayor magnitud en la flexibilización, aunque no una recesión. Proyectan que el desempleo alcance un máximo del 4,3% en 2025, frente a la estimación del 4,1% de la Reserva Federal. El crecimiento y la inflación también será inferiores de lo que anticipan los funcionarios.

Estas son algunas de las previsiones de Morgan Stanley y Goldman Sachs para 2025, comparadas con la mediana de las proyecciones de los funcionarios de la Reserva Federal emitidas en septiembre:

“Tasas altas durante más tiempo provocan un lastre persistente, que contrarresta con creces el impulso fiscal y lleva el crecimiento de manera sostenible por debajo del potencial a partir del 3T24”, dijo el grupo de Zentner en su informe. “Mantenemos nuestra opinión de que la Fed logrará un aterrizaje suave, pero el debilitamiento del crecimiento mantendrá vivos los temores de recesión”.

Según Morgan Stanley, EE.UU. debería evitar una recesión mientras los empleadores retienen a los trabajadores, aunque la contratación se desacelerará, dijo Morgan Stanley. Eso afectará el ingreso disponible y, por lo tanto, el gasto, puntualizaron.

El equipo también espera que el banco central comience a reducir gradualmente el endurecimiento cuantitativo en septiembre del próximo año hasta finalizar a principios de 2025. Consideran que la Fed reducirá los límites de liquidación de los bonos del Tesoro en US$10.000 millones por mes y continuará reinvirtiendo las hipotecas en bonos del Tesoro.

Goldman Sachs espera que la Reserva Federal mantenga las tasas relativamente altas debido a una tasa de equilibrio más elevada, ya que “los vientos en contra posteriores a la crisis financiera quedaron atrás” y es probable que persistan mayores déficits presupuestarios e impulsen la demanda.

“Nuestro pronóstico podría considerarse como un punto medio entre los funcionarios de la Reserva Federal que ven pocas razones para mantener alta la tasa de fondos una vez que se resuelva el problema de la inflación y aquellos que ven pocas razones para estimular una economía que ya es fuerte”, escribió Mericle de Goldman.

