Estrategas de UBS prevén recortes de tasas Fed mayores al mercado

(Bloomberg) -- La Reserva Federal recortará las tasas de interés en 275 puntos básicos el próximo año, casi cuatro veces más que lo que descuentan los mercados, predicen los estrategas de UBS Investment Bank.

Una disminución continua de la inflación permitiría al banco central comenzar a reducir sus tasas en marzo, y es probable que los recortes sean grandes, como típicamente los son en un ciclo de flexibilización, pronosticaron Arend Kapteyn y Bhanu Baweja.

“No vemos las condiciones por las que esta vez sea tan diferente”, dijo Baweja en una entrevista en la oficina de UBS en Londres. “La inflación se está normalizando rápidamente y cuando lleguemos a marzo, la Reserva Federal estará analizando si las tasas reales son muy altas”.

Los estrategas esperan que la tasa de interés de referencia de los fondos federales caiga a entre el 2,5% y el 2,75% a finales de 2024, y que la tasa terminal alcance el 1,25% a principios de 2025. Su opinión se basa en la expectativa de que Estados Unidos caerá en una recesión el segundo trimestre.

Por el contrario, los mercados monetarios están descontando que la Reserva Federal recortará sus tasas en sólo 75 puntos básicos, a partir de julio.

Para respaldar sus pronósticos, Kapteyn y Baweja hacen referencia a ciclos de flexibilización a lo largo de las últimas tres décadas, en los que los bancos centrales del Grupo de los 10, excluido Japón, han tendido a recortar las tasas en un promedio de 320 puntos básicos durante un período de 15 meses.

“Creemos que vamos a tener un ciclo de disminución de tasas normal”, dijo Kapteyn. “Todos los bancos centrales, excepto Japón, adoptarán una flexibilización mucho mayor de lo que los mercados están descontando”.

Los bancos de Wall Street siguen divididos sobre las perspectivas de flexibilización de las políticas. Morgan Stanley anticipa fuertes recortes, mientras que Goldman Sachs Group Inc prevé menos recortes y un inicio más tardío.

UBS también tiene una visión diferente al consenso sobre la eurozona, y predijo que esquivará por poco la recesión, lo que permitiría al Banco Central Europeo retrasar la flexibilización de la política monetaria. Baweja y Kapteyn esperan que el BCE comience su ciclo de recortes después de la Reserva Federal (a partir de junio) y que reduzca sólo 75 puntos básicos. Los mercados monetarios, por otro lado, están descontando 100 puntos básicos de flexibilización, a partir de abril.

Si bien es probable que la trayectoria a la baja proyectada para las tasas de interés de la Fed debilite el dólar y haga bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro, Baweja anticipa que el próximo año el nivel a 10 años alcanzará su mínimo del 3,5%, mientras los volúmenes de emisión de deuda estadounidense siguen siendo elevados.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:UBS Strategists See Far Deeper Fed Rate Cuts Than Market Pricing

