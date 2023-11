El senador republicano Tim Scott abandona la carrera a la Casa Blanca

El senador republicano por Carolina del Sur Tim Scott ha anunciado este domingo que suspenderá su campaña presidencial, abandonando la carrera a la Casa Blanca en 2024, al llevar meses estancando en las encuestas pese a haber gastado grandes cantidades de dinero en anuncios de televisión. "Cuando regrese a Iowa, no será como candidato presidencial. Estoy suspendiendo mi campaña. Creo que los votantes, que son las personas más destacadas del planeta, han sido muy claros la decirme: 'Ahora no, Tim'", ha manifestado en declaraciones a la cadena de televisión Fox News. Scott ha agregado que no tiene pensado respaldar a otro candidato en las primarias del Partido Republicano. "La mejor manera para mí de ayudar es no intervenir", ha aseverado, al tiempo que ha rechazado mostrarse dispuesto a ser vicepresidente de otro de los candidatos. Este anuncio llega dos semanas después de que el exvicepresidente estadounidense Mike Pence se retirara como candidato a las primarias de la formación con vistas a los comicios presidenciales. "Me ha quedado claro que no es mi momento", declaró entonces, dejando más diáfano el camino a quien fuera su compañero de fórmula, Donald Trump, tras criticarle abiertamente. Pence fue clave para la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue elegido Joe Biden a pesar de las denuncias de fraude planteadas por Trump. Tras ello lanzó una campaña amparada en las ideas más conservadoras del partido en contraste con otros discursos como los de Trump o Ron DeSantis. En cualquier caso siempre ha estado por detrás en encuestas y recaudación de otros líderes como los propios Trump y DeSantis o Nikki Haley.