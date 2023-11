El Ejército israelí halla un centro de mando de Hamás bajo un hospital pediátrico de Ciudad de Gaza

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este lunes del hallazgo de un centro de mando de las milicias de Hamás bajo el Hospital Rantisi de Ciudad de Gaza, un centro pediátrico. Efectivos de las fuerzas especiales de la Armada Shayetet 13 y de la 401ª Brigada Acorazada han entrado en el centro sanitario donde había "miembros de Hamás atrincherados", según ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari. "Bajo el hospital, en el sótano, hemos encontrado un centro de mando y control de Hamás, chalecos bomba suicidas, granadas, fusiles de asalto AK-47, artefactos explosivos, lanzagranadas y otras armas, ordenadores, dinero, etcétera", ha indicado en un comunicado oficial militar. "También hemos encontrado indicios de que Hamás tenía a rehenes allí. Estamos investigándolo", ha apuntado. También se han encontrado pruebas de que "los terroristas de Hamás volvieron de la masacre del 7 de octubre a este hospital, entre otros, tras la matanza de israelíes en sus casas", ha denunciado. Hagari ha subrayado que "Hamás se esco de en hospitales". "Hoy vamos a exponerlo ante el mundo", ha resaltado. Hagari ha destacado que ayudaron a la dirección del hospital a evacuar a los pacientes, hasta que salieron los últimos 18 internos. "Es porque nuestra guerra es contra Hamás, no contra la gente de Gaza. No contra los enfermos, mujeres y niños. Nuestra guerra es contra Hamás, que les utiliza como escudos humanos", ha argumentado. El uso de hospitales por Hamás "es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad". "El mundo debe saberlo y el mundo no debe olvidar los crímenes contra la humanidad cometidos contra Israel", ha argumentado. "Vamos a liberar a nuestros rehenes en Gaza y a liberar Gaza de Hamás, por el bien del pueblo de Israel. También por el pueblo de Gaza y por el mundo", ha remachado.