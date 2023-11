El 57% de las personas con discapacidad asegura que tener una buena higiene bucal es "una lucha diaria", según estudio

El 57 por ciento de las personas con discapacidad afirma que tener una buena higiene bucal es "una lucha diaria" debido a la falta de motivación y falta de conocimiento y, aunque un 39 por ciento afirma sentirse atendido y seguro en el dentista, todavía hay un 32 por ciento que no están del todo satisfechos con su experiencia, según el estudio 'Salud Bucal y discapacidad en España', realizado por Oral B en colaboración con la Fundación Dental Española (FDE) y la Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes (SEOENE). Según el estudio, realizado con 1.000 encuestas a personas con discapacidad en España, el 49 por ciento los españoles con discapacidad encuestados cree que nunca conseguirá alcanzar la salud bucal deseada puesto que manifiestan el doble de probabilidades de experimentar patologías como caries dentales, con un 42 por ciento frente al 29 por ciento en personas con discapacidad, o rechinar de dientes, así lo señala un 24 por ciento frente al 10 por ciento las personas sin discapacidad. Asimismo, en el último año, el 33 por ciento de las personas encuestadas ha acudido al dentista por problemas de dolor de muelas, frente al 17 por ciento de personas sin discapacidad; el 23 por ciento ha recibido tratamiento por úlceras en la boca frente al 10 por ciento de las personas sin discapacidad y el 25 por ciento ha tenido problemas de encías, frente al 14 por ciento de personas sin discapacidad. Además, el 50 por ciento de las personas con discapacidad encuestadas cree que no llegará a tener una buena salud bucodental. De esta manera, el estudio pone el foco en las diferencias que encuentran las personas con discapacidad en su higiene bucal y los problemas que esto conlleva acudiendo más al especialista por problemas de salud bucodental. En este sentido, la atleta paralímpica Susana Rodríguez ha declarado durante la presentación que "es evidente que el día a día está preparado para las personas que no tienen necesidades especiales y la salud bucodental no es una excepción". "La higiene bucal es una actividad básica en la vida diaria y todos debemos tener acceso a ella, campañas como esta son importantes para concienciar y visibilizar", ha añadido. Otro de los puntos que se reflejan en el estudio es la importancia de los cuidados ya que uno de cada cinco españoles está a cargo de una persona discapacitada. De ellos, el 66 por ciento afirma que la persona a la que cuidan tiene dificultades para mantener una buena rutina de salud bucodental. En este aspecto, el presidente de la Fundación Dental Española (FDE), el doctor Óscar Castro, ha explicado que "hay que diferenciar entre cuidadores profesionales, es decir, contratados externamente, y cuando tiene que asumir la propia familia los cuidados de estas personas". "Los profesionales estamos concienciados pero vemos que la sociedad o la Administración no llega o siempre llega tarde", ha afirmado. Por su parte, la presentadora Fabiola Rodríguez, que cuida de su hijo con discapacidad, ha señalado que "el principal reto es aprender a cepillar los dientes a otra persona", resaltando que el cepillo eléctrico "le ha cambiado la vida". Asimismo, la educación también es importante, ya que el 26 por ciento de los encuestados considera que la salud bucal y la discapacidad deberían ser parte del plan de estudios escolar. CAMPAÑA 'RECAPACITEMOS PARA CAPACITAR' En este contexto, Oral B, en colaboración con la FDE y SEOENE, ha desarrollado la campaña 'Recapacitemos para Capacitar' con el fin de que el cuidado bucal sea más inclusivo, accesible y positivo para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Las embajadoras de este proyecto son la atleta paralímpica, Susan Rodríguez, la presentadora Fabiola Martínez e Irene Villa. "Proyectos como estos son fundamentales no solo para ayudarnos sino para decirle a la sociedad que estamos aquí, proyectos como este nos ponen como protagonistas", ha declarado Fabiola Rodríguez. Además, solo el cinco por ciento de las personas con discapacidad siente que la sociedad entiende la lucha que supone para ellos la salud dental. Por ello, esta campaña invita a reflexionar sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad para realizar ciertas actividades como cepillarse los dientes, además de ofrecer asistencia preventiva en centros de personas con discapacidad para cuidar la salud bucal. "Que solo el cinco por ciento de las personas con discapacidad sienta que la sociedad entiende la lucha que supone para ellos el cuidado de la salud bucal es un dato que invita a recapacitar", ha concluido Irene Villa. Esta campaña está dirigida especialmente a los dentistas y, por ello, llegará al cien por cien de los colegiados de toda España con material educativo sobre el cuidado bucal de las personas con discapacidad, tal y como ha explicado el responsable de comunicaciones científicas de P&G Iberia, Ángel Alcaide. Después, se lanzará una campaña en tienda a nivel nacional para invitar al público general a unirse a la causa.