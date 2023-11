Brasil lanza su primera oferta de bonos sostenibles

(Bloomberg) -- Brasil finalmente venderá su primer bono sostenible, un acuerdo largamente esperado para apoyar la agenda medioambiental y social del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La mayor economía de América Latina, que alberga el 60% de la selva amazónica, planea vender bonos con vencimiento en 2031, según un documento presentado el lunes. Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento de alrededor del 6,8%, según una fuente con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema.

Parte de los ingresos de la operación se destinarán a categorías de proyectos verdes y sociales elegibles dentro del marco recientemente aprobado por el país para bonos sostenibles, según el documento.

El debut del país en los mercados de deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) se ha estado preparando durante años, dejando a Wall Street ansioso por medir el éxito de la operación después de que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, destacara su “extraordinaria” recepción. La emisión se pospuso después de que los activos de las naciones en desarrollo se vieran afectados por la revalorización de las tasas de interés en Estados Unidos, y llega al mercado justo cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro se estabilizan.

La oferta también se produce en un momento en que el Gobierno de Lula se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil y a reforzar los programas de bienestar del país. También es un primer paso para que Brasil se ponga al nivel de los programas de bonos ASG de otros mercados emergentes, como Chile y México.

La etiqueta sostenible de la oferta pretende atraer a una base de inversionistas más amplia, una medida que ha permitido a algunos vendedores de bonos cosechar el llamado greenium, o la ventaja de precio potencialmente obtenida al pedir prestado en el mercado ASG.

Promesas ASG de Brasil

En una serie de reuniones con inversionistas de todo el mundo, las autoridades brasileñas han promovido la deuda sostenible como una forma de ayudar al Gobierno a cumplir una serie de objetivos ASG en los próximos años.

Se espera que Brasil publique pronto informes anuales de impacto que detallen cómo se gastarán los ingresos del bono. Sin embargo, las autoridades han mencionado la erradicación de la deforestación ilegal para 2028 y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre los objetivos que podrían alcanzarse mediante la financiación ASG, según una presentación utilizada en recientes actividades de divulgación entre los inversionistas.

JPMorgan Chase & Co., Banco Santander SA e Itaú Unibanco SA están organizando la emisión bono de Brasil, según el documento.

