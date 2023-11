Una investigación apunta a que un oficial militar ucraniano coordinó el ataque al gaseoducto Nord Stream

Un alto oficial militar ucraniano con profundos vínculos con los servicios de Inteligencia del país podría haber jugado un papel central en el bombardeo de los gasoductos de gas natural Nord Stream el año pasado, según han informado funcionarios de Ucrania y otras partes de Europa, así como otras personas conocedoras de los detalles del la operación encubierta, y ha recogido el periódico estadounidense 'The Washington Post'. El papel del oficial proporcionaría la evidencia más directa hasta la fecha que vincula a los líderes militares y de seguridad de Ucrania con un controvertido acto de sabotaje que ha generado múltiples investigaciones criminales y que funcionarios estadounidenses y occidentales han calificado de ataque peligroso a la infraestructura energética de Europa. Según estas fuentes, Roman Chervinsky, un coronel condecorado de 48 años que sirvió en las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, fue el "coordinador" de la operación Nord Stream y administró la logística y el apoyo a un equipo de seis personas que alquiló un velero con identidades falsas y utilizaron equipos de buceo en aguas profundas para colocar cargas explosivas en los gasoductos. Chervinsky no actuó solo y no planeó la operación, según las fuentes, ya que recibió órdenes de funcionarios ucranianos de mayor rango, quienes en última instancia dependían del general Valery Zaluzhny, el oficial militar de mayor rango de Ucrania. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles delicados sobre el bombardeo, que ha tensado las relaciones diplomáticas con Ucrania y ha generado objeciones de funcionarios estadounidenses. A través de su abogado, Chervinsky ha negado cualquier participación en el sabotaje de los gaseoductos. "Todas las especulaciones sobre mi participación en el ataque al Nord Stream están siendo difundidas por propaganda rusa sin ningún fundamento", ha asegurado Chervinsky en una declaración escrita a 'The Washington Post' y 'Der Spiegel', que han llevado a cabo una investigación conjunta sobre su papel. Los portavoces del Gobierno ucraniano no han respondido por el momento a una lista de preguntas sobre la participación de Chervinsky. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia. Mientras Rusia ha insistido en que se trataba de un sabotaje por parte de algunos de los países escandinavos, la comunidad internacional cerró filas al respecto y acusó al Kremlin de haber perpetrado un ataque de falsa bandera.