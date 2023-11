Un avión militar estadounidense se estrella durante un entrenamiento en el este del Mediterráneo

Un avión militar estadounidense se ha estrellado durante un entrenamiento en el este del mar Mediterráneo, pero por el momento se conocen pocos detalles de lo ocurrido. El Comando Europeo de Estados Unidos no ha querido identificar el tipo de avión que ha sufrido el accidente ni si ha habido muertos o el estado de los miembros de la tripulación, según ha informado la CNN. "Por respeto a las familias afectadas, no difundiremos más información del personal involucrado por el momento", han explicado en un comunicado. Se desconoce la causa del accidente, pero han descartado que esté relacionado con la guerra en la Franja de Gaza o los ataques en la frontera entre Israel y Líbano. "Definitivamente, podemos decir que la salida del avión estuvo puramente relacionada con el entrenamiento y no hay indicios de actividad hostil", han relatado y han agregado que darán más información "a medida que se desarrolla la situación".