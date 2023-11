Lara Dibildos reaparece en redes sociales por uno de los hombres de su vida

En un momento muy delicado de su vida, tras anunciar su ruptura con Cándido Conde-Pumpido Jr, lo que no esperaba la actriz era volver a estar de nuevo en el foco mediático después de que su expareja fuera acusado por un presunto delito de agresión sexual. Intentando mantenerse alejada de la polémica, se centra en su vida profesional y en las personas más especiales de su vida: sus hijos. En el día de hoy, su hijo pequeño participaba en una competición de fútbol en Estados Unidos y Lara ha estado muy pendiente del resultado del partido. Como cualquier madre orgullosa, no ha dudado en subir un vídeo en sus redes sociales de su hijo en el que se ha proclamado campeón de Ohio junto a su equipo. A pesar de no haber podido estar allí para verlo en persona, ha querido transmitirle su cariño a través de las redes sociales. Aunque Lara no ha sido la única que ha querido plasmar su felicidad en este momento. Álvaro Muñoz Escassi, quien fuera su pareja, también ha dedicado un storie a su hijo con una fotografía del joven Álvaro sujetando el trofeo. En la imagen se puede ver cómo lleva una bandera de España anudada a la cintura, haciendo un guiño a sus padres y a su país. Sin duda alguna, aunque la relación entre Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi no funcionara, han sabido hacer un buen equipo y están unidos en lo que más importa: el hijo que tienen en común. Se han mostrado unos padres muy orgullosos por el logro de su hijo y así han querido plasmarlo en las redes sociales.