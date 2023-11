La selección española se concentra este lunes para preparar los partidos ante Chipre y Georgia

Los 25 futbolistas convocados por Luis de la Fuente para los partidos ante Chipre y Georgia, los dos últimos de la fase de la clasificación de la Eurocopa de Alemania del año que viene, se concentrarán este lunes para iniciar la preparación para estos dos encuentros del jueves 16 y el domingo 19. Los jugadores están citados a las 13.00 horas en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y realizarán el primer entrenamiento a partir de las 19.00 en las instalaciones federativos, una sesión que será abierta al público y con carácter solidario también. Así, la Real Federación Española de Fútbol pondrá en marcha una recogida solidaria de juguetes, bajo el lema 'No dejes de jugar a ser solidari@', por lo que todas las personas que vayan a acercarse a Las Rozas están invitadas a traer un juguete, nuevo o usado en buen estado, que la RFEF hará llegar a diferentes ONGs que trabajan con menores y familias en situación de vulnerabilidad para que niñas y niños puedan disfrutar de unas Navidades en las que no falten los regalos. En la entrada a la Ciudad del Fútbol se dispondrá un espacio donde depositar esos juguetes antes de acceder al entrenamiento. Los juguetes deberán estar en buen estado y con todas sus piezas (y su embalaje, siempre que fuera posible); y no se aceptarán los que tengan connotaciones violentas o sexistas. Se entregarán sin envolver para que pueda confirmarse que cumplen con los requisitos establecidos, apuntó la RFEF. Todo lo recogido será posteriormente seleccionado y preparado por trabajadores y trabajadoras de la federación que, voluntariamente, se ofrezcan a colaborar con la iniciativa, procediéndose a envolver los juguetes para ser entregados próximamente a diferentes ONGs interesadas. Tras este primer entrenamiento, el combinado nacional tendrá un segundo en la Ciudad del Fútbol el martes por la mañana a las 11.00 y posteriormente pondrá rumbo a Larnaca donde se medirá a Chipre el jueves a las 18.00 horas en Limassol. El equipo entrenará a las 19.00 horas del miércoles en el Limassol Stadium. Después de este primer partido, la selección permanecerá en suelo chipriota donde entrenará por la mañana el viernes antes de volver a España, ya con destino a Valladolid donde el domingo, a las 20.45, se enfrentará a Georgia en el José Zorrilla. El sábado entrenará en el feudo blanquivioleta al mediodía. --LISTA DE CONVOCADOS. PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad). DEFENSAS: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal (Real Madrid), David García (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), José Luis Gayà (Valencia) e Íñigo Martínez (FC Barcelona). CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Real Sociedad), Gavi (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Oihan Sancet (Athletic Club), Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid) y Aleix García (Girona). DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club) y Joselu (Real Madrid).