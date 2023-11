José María Almoguera habla del bautizo de su hijo Marc

Cargado con una caja de lo que aparentemente es un juguete y algunas bolsas, José María Almoguera abandonaba el bar donde picotearon algo después del bautizo de su hijo. Con una sonrisa en su rostro y algo más relajado que cuando llegaban a la iglesia horas antes, el hijo de Carmen Borrego por fin se pronunciaba ante las cámaras de los medios de comunicación. No fue mucho lo que dijo, pero por lo menos supimos por su propia boca que el bautizo había ido "muy bien" y que todas las cajas que portaba eran regalos para el pequeño Marc, que se merece todo: "Efectivamente". El matrimonio salía por separado: primero ella, que camina sin responder a la prensa; y después él, que sí se detenía a contestar algunas preguntas. Un día de lo más especial en el que pudimos ver a toda la familia unida, con el recuerdo de la recordada María Teresa Campos. A primera hora de la mañana, Carmen se mostraba algo molesta con las cámaras de la prensa y aseguraba que no iba a hacer ningún comentario al respecto, una decisión que tomó hace meses cuando consiguió reconciliarse con su hijo después de meses de distanciamiento. Ahora, parece que madre e hijo gozan de una bonita relación. Tanto es así que Carmen se mostró muy emocionada y nos aseguraba, después de la misa, que tenía "adicción" por su nieto Marc y que "es un santo y no puede ser más bueno y más guapo, y no es amor de abuela". Eso sí, las Campos se fueron pronto del bautizo. Tras terminar la misa, entraron en un conocido bar para picotear algo y la primer que abandonó fue Terelu, que se encontraba mal después de haber pasado el Covid. Minutos más tarde, salía su hermana Carmen junto a su marido, José Carlos, y su hija, para irse a su casa a descansar porque también se encontraba resfriada. Aún así, parece que fue un día de lo más especial, en el que todos disfrutaron de la presencia del pequeño Marc y celebraron su bautizo. Una imagen que se produce después de que en el fallecimiento de María Teresa Campos pudiésemos ver a toda la familia unida.