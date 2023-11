Diego Pablo Simeone: "El grupo quiere más, esperemos llegar a lo más alto posible"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó la importancia de la victoria ante el Villarreal este domingo, un equipo que suele complicar mucho a los rojiblancos, satisfecho con la aportación de todo el grupo y de los cambios para reconocer que "quieren más" aunque se centran "en el famoso partido a partido". "Jugamos contra un rival con buenos jugadores, que cuando logran asociarse saben jugar al fútbol, aunque no pasen por buen momento. Nosotros atacamos pero no tuvimos ocasiones claras y ellos encontraron el gol. Llegó el gol al final del primer tiempo que nos dio tranquilidad y nos mejoró", dijo en rueda de prensa. "Los cambios nos dieron vitalidad, energía, frescura, velocidad, de eso se trata un equipo. Poder tirar del grupo para cuando el equipo necesita este tipo de partidos", añadió, satisfecho por recuperar la senda de la victoria tras la derrota en Las Palmas. El 'Cholo' destacó la entrada de Llorente, Correa, Samuel Lino y Pablo Barrios. "Le dieron otro paso al partido. Me imagino un partido largo, hay un cansancio en el rival, y hay un paso diferente de los que entraron en el segundo tiempo y esperábamos que pasara algo como lo que pasó", afirmó. "Me centro en la regularidad en el camino de la liga, es lo más importante. Hay equipos que están bien, da gusto ver al Girona, tenemos al Real Madrid y Barcelona como siempre, la Real juega un fútbol muy bueno. Está siendo una temporada competida y esperemos llegar a lo más alto posible", comentó, tras lograr 15 triunfos seguidos en Liga en el Metropolitano, la mejor racha local del club rojiblanco en su historia. Por otro lado, el preparador argentino fue preguntado por Antoine Griezmann, quien después del partido pidió su renovación como la de esta semana del propio 'Cholo'. "Las comparaciones no son buenas porque están las sensibilidades, pero no tengo duda de que Griezmann va a quedar en la historia del club, por la cantidad de goles que ha marcado y que pueda seguir marcando. Es una referencia del juego del equipo. Ojalá que salga todo bien y nos siga acompañando, tiene presente y futuro", afirmó. "Tenemos un equipo que está comprometido, le gusta sentirse importante en los partidos. Veo dentro del grupo que se quiere más, hay que acompañarlo y centrarnos en el famoso partido a partido. Futbolistas buenos tienen todos los equipos, necesitamos futbolistas inteligentes", terminó.