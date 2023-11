Cristina Soria desvela qué le ha parecido el estreno de 'Sálvese quien pueda'

La fiesta de cumpleaños de Belén Esteban en la discoteca Kapital reunía a grandes rostros conocidos. Todas sus amistades más cercanas y sus compañeros de televisión acudían a su encuentro para disfrutar de una noche llena de emoción. Entre todos los invitados, pudimos ver a Cristina Soria, a la que no dudamos en preguntar sobre la sorprendente ruptura sentimental de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Cristina llegaba a las inmediaciones y atendía a la prensa, asegurando que le desea a la Esteban lo mejor: "Qué disfrute este momento, además, ayer estrenaron el nuevo programa en Netflix el nuevo programa y ha sido un existo, que siga viviendo el momento como ella sabe". También le preguntábamos por el estreno en Netflix de 'Sálvese quien pueda' y nos confesaba que ya había visto sus tres primeros capítulos y que se lo ha pasado bomba: "Me he reído mucho, es verdad que son nuestros compañeros, es la esencia de Sálvame trasladada a Miami y ha sido muy divertido". Por último, le preguntábamos por esa noticia que conocíamos este sábado en 'Fiesta' y que minutos más tarde confirmaba la revista ¡HOLA! sobre la separación entre Miguel Sánchez Encinas y Chenoa... ¿algún consejo? Soria nos aseguró que "dar consejos es un poco complicado", pero que "todo tiene que tranquilizarse ahora, va a estar en plena ebullición de emociones". Por eso, la cantante tendrá que esperar a que "las cosas se vayan tranquilizando" y entonces "será el momento de que ella también lo vaya gestionando las cosas del amor también tienen esto, que se rompen y hay que saber gestionar el desamor, así es la vida".