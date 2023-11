Simeone: "El crecimiento increíble del club estos 12 años será recordado siempre"

Majadahonda (Madrid), 11 nov (EFE).- Diego Simeone, renovado hasta 2027 como entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que "hay cosas más importantes que una Liga y una Copa del Rey", como el "increíble crecimiento del club" en sus doce años al frente del banquillo y que, según destacó, "es un paso que será recordado siempre".

Su "quiero más" en la conversación con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad madrileña, cuando se anunció su ampliación de contrato, se refiere "a seguir enfocados en los objetivos" que tiene el equipo "siempre", en ese "partido a partido" que lo ha movido desde 2011 hasta ahora.

"Y, siguiendo por esa línea, creo que vamos a poder llegar a tener más cosas positivas en cuanto a lo que le sucedió al club y a lo que le sucedió al equipo", abundó en la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

"Hay cosas más importantes que una Liga, una Copa... El crecimiento del club. Yo me centro absolutamente en el crecimiento del club en estos doce años, que ha sido increíble, y ese es un paso que será recordado siempre", expresó el técnico cuando fue preguntado por cuál es el logro que más feliz lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo en el conjunto rojiblanco.

Este domingo aguarda el Villarreal en el Metropolitano. "Es un partido complejo. Acaba de salir su entrenador (Pacheta, destituido el viernes) y evidentemente no sabremos cómo puede empezar el partido el rival, aunque me imagino muchas cosas con el equipo que siempre ha tenido y no va a cambiar", expuso Simeone ante tal incógnita, una vez que el banquillo del equipo amarillo será dirigido por Miguel Ángel Tena, director de fútbol.

"Pienso en las características de Baena, Yeremi Pino, Moreno, Sorloth, Parejo, Capoue, Comesaña... De la gente que tiene para poder jugar y son todos buenos nombres y buenos futbolistas. Y, evidentemente, tendrán ganas de revertir la situación que están atravesando", continuó Simeone.

"Nosotros siempre miramos a los futbolistas y, a partir de ello, empezamos a imaginarnos nuestro partido. Me imagino que seguirán en la misma línea del 4-4-2 por características históricas del club y, a partir de ahí, nos imaginamos ese partido relacionado a esto que estoy contando y casi seguro con estos futbolistas que estoy nombrando", insistió.

Rodrigo Riquelme será titular en el carril izquierdo. Samuel Lino puede serlo como interior zurdo. "Claro que pueden jugar juntos. Cualquier sistema que se pueda proponer tiene características para poder jugar juntos. Lo están haciendo bien los dos, están compitiendo muy bien entre ellos y, obviamente, nos pasa por la cabeza el pensamiento de esto", dijo.

"¿Quién puede jugar más de interno? Riquelme lo ha hecho en el inicio de la temporada pasada en algunos partidos y Lino tiene características de poder hacerlo, porque es más asociativo, pero lo importante es que el equipo esté siempre equilibrado y que podamos competir bien", afirmó.

En el once seguirá Antoine Griezmann. ¿Es el jugador más completo que ha dirigido?

"Puede ser. Ahora la pregunta me hace pensar y se me vienen mil jugadores que me quiero acordar. No es tan fácil. Tendría que tener más tiempo para analizar, pero posiblemente sí es un jugador muy completo, ya sea en lo defensivo y en lo ofensivo. Feliz con todo lo que le sucede. Se lo ha ganado. Ha trabajado para ello", contestó el técnico argentino.

Aún no se prevé la vuelta a la convocatoria de Reinildo Mandava. Ya ha entrenado las últimas tres semanas con el grupo, después de ocho meses de baja por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrido el pasado 25 de febrero.

"Sabemos que esa lesión, que me tocó atravesarla también como futbolista, siempre tiene un tiempo para poder reincorporarse al equipo. Está dentro del grupo, está trabajando, empieza a hacer reducido, posesiones, todas las situaciones de juego que se necesitan y esperemos que el tiempo que el ojo nos marque que está para poder ayudarnos sea el menos posible. Ya dependerá de lo que veamos dentro del campo", explicó.