Save the Children pide que paren los ataques a hospitales y escuelas de Gaza

Save the Children ha exigido este viernes el cese de los ataques contra escuelas y hospitales en Gaza para proteger a cerca de un millón de civiles que se refugian en ellos según la ONU, después de que este viernes el Ministerio de Sanidad de Gaza haya denunciado el ataque contra cuatro hospitales. "Los hospitales y las escuelas no pueden ser campos de batalla, y los niños y las niñas no pueden ser objetivos", ha reivindicado el director de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee, en un comunicado. Lee ha denunciado, además, que "en Gaza, las escuelas, los hospitales y los niños son atacados a diario", sin tener en cuenta que tanto hospitales como escuelas sirven como refugio para pacientes, personal sanitario y educativo y personas desplazadas, "todos ellos necesitados de protección". En la misma línea, Save the Children ha recordado que Naciones Unidas contempla los ataques contra escuelas y hospitales como una grave violación contra los niños, llegando a constituir una violación del Derecho Internacional Humanitario. "Los ataques continuos y sistemáticos deben terminar. Incluso en tiempos de guerra, deben prevalecer los elementos básicos de humanidad", ha sentenciado el representante en la región de este organismo. La organización ha exigido en la misma nota un alto el fuego inmediato y ha apuntado que "la comunidad internacional debe garantizar que se lleve a cabo una investigación inmediata e independiente del ataque y que los responsables rindan cuentas". Estas demandas llegan tras los ataques contra el hospital Al Shifa, los hospitales infantiles Al Rantisi y Al Nasser, y el Hospital Indonesio, que se han sucedido a lo largo de este viernes. Más de la mitad de los hospitales de Gaza y casi dos tercios de los centros de atención primaria ya no funcionan, según la ONU, y cuentan con poco combustible para alimentar los generadores, los suministros médicos o el agua potable, lo que pone en riesgo a al menos 130 recién nacidos que se encuentran en incubadoras y a unos 2.000 enfermos de cáncer. Asimismo, la violencia en la región ha afectado también a cientos de miles de personas refugiadas en escuelas también puesto que más del 50 por ciento de las instalaciones educativas de Gaza han sido alcanzadas por ataques aéreos israelíes.