Sánchez evita defender la amnistía ante socialistas europeos y dice que busca "consolidar la diversidad territorial"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que busca "consolidar la diversidad territorial en España" en esta legislatura, durante su intervención en el Congreso de los socialistas europeos. Sin embargo, ha evitado defender la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas y tampoco ha hecho ninguna mención a Cataluña. Era la primera intervención pública de Sánchez después de que se hiciera oficial el pacto con Junts, que incluye una amnistía a los involucrados en el procés, el reconocimiento de 'lawfare' contra independentistas un mediador internacional, y que ha despejado el camino para su reelección como presidente del Gobierno. El acuerdo con el partido del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, contempla también que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006. Ante los principales líderes socialistas del continente, Sánchez ha reivindicado que volverá a gobernar durante cuatro años en un Gobierno de coalición y ha dado algunas pinceladas de sus planes para la legislatura. Aunque no se ha mencionado Cataluña en ningún momento de su discurso, y tampoco ha querido defender la ley de amnistía, ha señalado que el pacto de Gobierno conlleva un acuerdo para "consolidar la diversidad territorial de España y un espacio para el reencuentro". En este punto también ha señalado como líneas maestras del próximo Ejecutivo, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y "materializar" el derecho constitucional a la vivienda. PROTAGONISTA DE LA JORNADA Sánchez ha sido el protagonista absoluto de la jornada; recibido entre vítores a su llegada, a lo largo de la mañana ha sido el destinatario de las ovaciones más cerradas. De este modo, ha recogido el reconocimiento de sus compañeros, después de una semana de intensas protestas y manifestaciones contra la ley de amnistía y los pactos con el independentismo ante las sede socialistas en varias ciudades de España. "Creo que ya lo habéis oído en los medios, pero dejádme confirmároslo alto y claro aquí y ahora en Málaga. España tendrá de nuevo un gobierno de coalición progresista para los próximos cuatro años que estará liderado por el PSOE", ha afirmado, desatando el aplauso de los asistentes. Así ha asegurado que habrá una legislatura completa marcada por los "avances sociales, las políticas progresistas y de convivencia" porque a su juicio eso es lo que votó la mayoría en las elecciones generales del 23 de julio. Sánchez ha reivindicado que su partido sea capaz de llegar a acuerdos con distintos partidos para lograr una mayoría mientras el PP "solo puede pactar con Vox y ha sacado pecho de que el nuevo Gobierno saldrá adelante con 179 diputados, tras ultimar acuerdos en los últimos días con Junts, PNV y Coalición Canaria. TODOS SUS SOCIOS, "REPRESENTANTES LEGÍTIMOS" En ese sentido ha defendido sus pactos, remarcando que todos ellos son "legítimos representantes de la voluntad popular" e incluso ha afirmado que el hecho de poder pactar con todos les da "fuerza" y "legitimidad". "Gobernaremos para todos los españoles cuatro años más con avances sociales para la gran mayoría social, convivencia y estabilidad institucional", ha reiterado. Aunque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aún no ha confirmado la fecha de la sesión de investidura y es ella quien tiene potestad para hacerlo, Sánchez ha deslizado cuándo se llevará a cabo al decir que será "previsiblemente", la próxima semana. En un congreso de los socialistas europeos que pretendía marcar las líneas políticas de cara a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, Sánchez también ha enviado un mensaje en esa línea al reivindicar el proyecto socialista ante la amenaza "real" de retroceso. "Nosotros, los socialistas europeos, los garantes del progreso y la valentía de avanzar, asumamos ese deber, con lealtad a nuestros principios y fidelidad a nuestras convicciones, como socialistas pero, sobre todo, como demócratas", ha finalizado. ENCUENTRO CON LOS PRIMEROS MINISTROS A PRIMERA HORA Este mismo sábado, antes del inicio del congreso, Sánchez ha participado en una reunión con el resto de primeros ministros europeos de la familia socialista, en el que han sacado músculo del poder que ostentan y han exhibido unidad. Han acudido todos, el canciller alemán, Olaf Scholz --con el que Sánchez ya mantuvo una reunión bilateral en la víspera--, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Malta Robert Abela y el primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu. El gran ausente en la foto ha sido el ya exprimer ministro de Portugal, Antonio Costa, que dejó el cargo esta misma semana después de que la Fiscalía de su país le incluyera en una investigación por corrupción. Por el momento no hay una acusación formal contra él pero colaboradores cercanos han sido detenidos. En el arranque de su discurso, Sánchez le transmitió su apoyo.