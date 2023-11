Rusia denuncia un nuevo ataque con dos drones ucranianos en Smolensk y Moscú

Las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia han detenido este viernes por la noche un ataque con dos drones ucranianos que sobrevolaban la región de Smolensk, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "El 10 de noviembre, sobre las 23.00 hora de Moscú se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", reza un mensaje publicado en Telegram por el Ministerio. En el mismo comunicado se matiza que "las defensas antiaéreas han interceptado dos aviones no tripulados ucranianos sobre el territorio de las provincias de Smolensk y Moscú". Por su parte, el gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, ha aclarado que, aunque el dron que ha caído en su región no ha ocasionado víctimas, "los servicios operativos se han desplazado al lugar del accidente para garantizar la seguridad".