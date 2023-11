Pyongyang dice que las "irresponsables" acusaciones de Blinken aumentarán la tensión en la península de Corea

Corea del Norte ha asegurado este sábado que los comentarios "irresponsables y provocadores" del secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, en referencia a la relación entre Corea del Norte y Rusia "sólo intensifican la peligrosa tensión política y militar en la península de Corea y la región y, además, no ayudan a aliviar a Estados Unidos de su 'preocupación'", ha informado la agencia norcoreana de noticias KCNA. El Ministerio de Exteriores del país asiático ha acusado a EEUU de exhibir "una morbosa repugnancia hacia el desarrollo de relaciones entre estados soberanos independientes que se forjan sobre la base de principios reconocidos del derecho internacional, incluidos la igualdad de soberanía, el respeto mutuo, la no interferencia y el beneficio mutuo". Por otra parte, ha subrayado que la cooperación entre Corea del Norte, Rusia, China y otros países "está desempeñando un papel fundamental en la defensa de la paz y la estabilidad no sólo en la península de Corea y la región sino también en el mundo", por lo que Estados Unidos "debería acostumbrarse a la nueva realidad" de estas relaciones. A este respecto, Pyongyang ha defendido que "la única manera de aliviar la "preocupación de EEUU" ante las relaciones entre Corea del Norte y Rusia pasa por "abandonar su política hostil hacia los dos países y la mentalidad de la Guerra Fría y retirar sus provocaciones políticas, amenazas militares y presión estratégica" sobre ambas potencias. Asimismo, las autoridades norcoreanas han agregado que aquellos que se preocupan por la seguridad en Corea del Norte o por el conflicto en Ucrania deberían dar la misma importancia "a las preocupaciones de seguridad de Corea del Norte y de la Federación Rusa". "Si realmente les preocupa la "violación de resoluciones" del sistema internacional de no proliferación y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberían prestar sinceramente atención a la preocupación de la comunidad internacional por la política ilegal de Estados Unidos de "compartir armas nucleares" con sus aliados y los extremos dobles estándares del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", ha apostillado el portavoz de exteriores norcoreano. Este jueves, Antony Blinken y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, evidenciaron su preocupación por las "provocaciones" y la retórica belicista de Corea del Norte y condenaron el envío de equipo militar y munición por parte de Pyongyang para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania.