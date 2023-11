(Previa) Sevilla y Betis enfrentan sus estados de ánimo en el derbi del Pizjuán

El Sevilla FC y el Real Betis afrontan este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas), en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, un derbi sevillano al que acuden en situaciones opuestas, con los verdiblancos exultantes en Europa y en puestos continentales en la competición doméstica y con los nervionenses casi descartados en 'Champions' y cerca de las posiciones de descenso. Nueve puntos separan a ambos equipos en el campeonato liguero, y todavía más amplia es la diferencia de sensaciones. Los de Manuel Pellegrini son sextos con 20 puntos, a uno de la quinta plaza, y acumulan nada menos que once encuentros sin caer entre todas las competiciones -siete en LaLiga, desde la derrota ante el Barça del 16 de septiembre-. En la Liga Europa, lideran con comodidad el Grupo C por delante del Rangers y tienen pie y medio en los octavos de final, sobre todo después de firmar su tercer triunfo continental seguido este jueves a domicilio ante el Aris Limassol (4-1). Solo la lesión del portero chileno Claudio Bravo, que unida a la que sufre el portugués Rui Silva obligará a Fran Vieites a formar como titular este domingo, empañó la fantástica noche ante el conjunto chipriota. El conjunto hispalense tampoco podrá contar con los lesionados Marc Bartra y Youssouf Sabaly. Enfrente, el cuadro sevillista llega a la cita tocado por la nueva derrota ante el Arsenal (2-0), que le deja colista del Grupo B en la Liga de Campeones. Salvo en Copa del Rey, donde se impuso al modesto Quintanar de la Orden, Diego Alonso no ha conseguido ganar desde su llegada al banquillo. De hecho, el equipo arrastra ocho encuentros sin vencer, cinco ya con el preparador uruguayo al mando: los empates ligueros ante el Real Madrid (1-1), el Cádiz (2-2) y el Celta (1-1) y las dos derrotas ante los 'gunners'. En LaLiga, estos resultados le han lastrado hasta la decimoquinta plaza, con los puestos de peligro cuatro unidades por debajo de sus 11. Ni el noruego Örjan Nyland -cuya lesión devolvió el lugar en el once al serbio Marko Dmitrovic- ni Alfonso Pastor estarán disponibles, mientras que el tocado Marcao y Fernando Reges, por el fallecimiento de un familiar en un accidente de tráfico, son duda. A cambio, están listos Sergio Ramos y Boubakary Soumaré. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. FC Barcelona - Alavés. Busquets Ferrer (C Balear) 16.15. Sevilla - Real Betis. Gil Manzano (C. Extremeño) 18.30. Atlético de Madrid - Villarreal. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.