Macron insta a Israel a detener los bombardeos en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado en una entrevista a la BBC que, si bien Francia reconoce el derecho de Israel a defenderse, las fuerzas israelíes deberían detener los bombardeos en la Franja de Gaza pues "no hay justificación" para ellos. "De facto, hoy los civiles están siendo bombardeados. Bebés, mujeres y ancianos son bombardeados y asesinados. No hay razón para eso ni legitimidad. Así que instamos a Israel a que se detenga", ha sentenciado el dirigente galo. No obstante, Macron también ha condenado "claramente" las "acciones terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recalcado que Francia considera a Hamás una organización terrorista al igual que otras potencias occidentales como Reino Unido y Estados Unidos. Tras algo más de un mes de conflicto, el presidente francés ha señalado "que no hay otra solución que primero una pausa humanitaria, pasando a un alto el fuego que permitirá proteger a todos los civiles que no tengan nada que ver con los terroristas". ISRAEL RESPONSABILIZA A HAMÁS DE LOS DAÑOS CIVILES En respuesta a Macron, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aseverado que "la responsabilidad de cualquier daño a civiles recae en Hamás-ISIS y no en Israel". "Hay que recordar que Israel entró en la guerra debido al brutal asesinato de cientos de israelíes por parte de esa organización terrorista y a la toma como rehenes de más de 200 israelíes", ha argumentado el gabinete del primer ministro en un comunicado publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. En la misma nota, Netanyahu ha denunciado que "mientras Israel hace todo lo que está en su poder para evitar dañar a los civiles y los insta a abandonar las zonas de batalla, Hamas-ISIS está haciendo todo lo posible para impedir que se desplacen a zonas seguras y los utiliza como escudos humanos". "Hamás-ISIS mantiene cruelmente como rehenes a nuestro pueblo (mujeres, niños, ancianos) y comete así un crimen contra la humanidad. Hamás-ISIS está utilizando escuelas, mezquitas y hospitales como centros de mando terrorista", ha denunciado. A este respecto, el premier israelí ha criticado que "los líderes del mundo deberían condenar a Hamás, a ISIS, no a Israel" y ha advertido que "los crímenes que Hamás-ISIS comete hoy en Gaza se cometerán mañana en París, Nueva York y en todo el mundo".