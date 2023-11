La Embajada israelí pide prohibir los actos "antiisraelíes" convocados a la puerta de colegios de Madrid

La Embajada israelí en España ha condenado los "actos antiisraelíes" convocados a la salida de varios colegios de Madrid el pasado viernes en rechazo a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y ha pedido que se prohiban futuras convocatorias similares. "Las autoridades educativas tienen la obligación de educar en la tolerancia, de evitar la incitación al odio en las aulas y de poner fin a cualquier manifestación de antisemitismo, por lo que exigimos que se tomen las medidas necesarias para proteger de cualquier tipo de ataque a los alumnos judíos e israelíes y que se prohíba la organización y convocatoria de actos antiisraelíes por parte de los centros educativos", ha planteado la Embajada en un comunicado. La Embajada israelí ha manifestado así "su más rotunda condena y su total indignación por las diversas huelgas y concentraciones antiisraelíes que se han convocado por parte de centros educativos españoles". La Embajada se refiere así a la convocatoria de decenas de asociaciones de familias de colegios de la capital y varias localidades de la Comunidad de Madrid que invitaron el viernes a una concentración a la salida de los colegios para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza y denunciar los "4.000 niñas y niños asesinados". "Es inaceptable que en los colegios e institutos se adoctrine a los alumnos y se instigue al antisemitismo. En estas convocatorias se acusa a Israel de genocidio, asesinar a civiles y niños, etc. Para la Embajada, "esta obsesión antiisraelí contrasta con el vergonzoso silencio que se mantuvo en relación con los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hamás el 7 de octubre, con cerca de 1.400 personas bárbaramente asesinadas y el secuestro de 239, en su mayoría civiles". Así, ha destacado que "la operación militar israelí en Gaza tiene como únicos objetivos poner fin a la actividad terrorista de Hamás y liberar a los rehenes". "En ningún caso los civiles son el objetivo. Israel lamenta la muerte de civiles no involucrados", ha resaltado. Además, la misión diplomática israelí ha llamado la atención sobre los "numerosos casos de acoso y agresiones contra alumnos judíos e israelíes". En concreto se refiere a "agresiones físicas y verbales, acoso, discriminación, etc. en colegios, institutos y universidades" y pide "medidas para evitar estos incidentes" y reprocha "el silencio de la comunidad educativa y de las autoridades correspondientes".