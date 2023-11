Jorge Martín señala del segundo puesto que es "un resultado positivo" y que han "cumplido"

Sepang (Malasia), 11 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que acabó segundo la carrera "sprint" del Gran Premio de Malasia de MotoGP ha señalado que "es un resultado muy positivo" y que han "cumplido el objetivo del día, que era recuperar puntos".

"Quizás no todos los que pensábamos, porque Álex -Márquez- está a un nivel altísimo todo el fin de semana, y ha sido difícil estar cerca de él", reconoce Martín, que acabó justo por delante del líder del mundial, el italiano "Pecco" Bagnaia.

Martín reconoció sobre su clasificación que "la vuelta ha sido buena, pero no fantástica", porque su "tiempo ideal era casi tres décimas más rápido", y estaba tranquilo "porque sabía que podía haberlo hecho mejor".

En carrera, cuando ha conseguido pasar a Álex Márquez, ha dicho que pensaba que podría ganar, pero que luego ha visto "que Álex quería hoy más que nadie la victoria y la ha conseguido".

"La verdad es que hace unas carreras que ya no disfruto mucho encima de la moto. Disfrutas más cuando acabas y el resultado es positivo, que hoy lo ha sido, pero disfrutar, disfrutar, no creo que lo hagamos ninguno", reconoció Jorge Martín.

Martín subrayó que la presión de los neumáticos le condicionó mucho porque tuvo que "cambiar mucho el estilo de conducción", ya que no ha pilotado "con esta presión todo el fin de semana", porque pensaba que estaría "más adelante en la salida". "Al estar cuarto se me ha disparado y eso condiciona y no puedes demostrar tu potencial", añadió.

"Podría haber ido más rápido, pero dependemos mucho de esa regla", lamentó Martín al respecto.

Y explicó que por ese motivo "no puedes hacer paso por curva, no puedes frenar fuerte, tuve que cambiar mucho, frenar más en pico y hacer trazadas que no había hecho en todo el fin de semana, y no es fácil entenderlo de la mañana a la tarde y cambiar todo, pero para eso nos pagan".

Sobre la elección de los neumáticos para el gran premio, no dudó: "sólo hay una opción, el duro es imposible. En las primeras vueltas, seguramente habrá que guardar y el que no lo haga luego las pasará canutas, parecido a Tailandia y para aguantar el ritmo que tenemos Álex, Pecco y yo los demás tendrán que gastar más y eso nos ayudará a final de carrera".

De la norma de la presión de los neumáticos confirmó que llevan pidiendo "que lo cambien desde el año pasado y no hay forma; es una norma que ha hecho el distribuidor de neumáticos, que es Michelin, y es sí o sí. Es intocable".

"Yo sólo pido, y es nuestro punto de vista como pilotos, para que pueda haber espectáculo, que nos cedan una décima de presión para poder jugar más y poder ir un poco más bajos, pues nunca ha pasado nada ni ha explotado ningún neumático delantero, pero ellos dicen que es por seguridad, pero no sé hasta qué punto. Lo entiendo, pero así se cargan las peleas", lamentó Jorge Martín.