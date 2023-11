Israel amplía sus ataques sobre Líbano a más de 40 kilómetros de la frontera común

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este sábado nuevas operaciones sobre territorio libanés, con una batería de ataques que ha llegado a extenderse a objetivos situados a más de 40 kilómetros de la frontera común, una distancia sin precedentes desde que estalló hace más un mes la actual escalada del conflicto. Las FDI han confirmado ataques aéreos y de artillería contra infraestructuras vinculadas al grupo Hezbolá, después de denunciar nuevas amenazas en las últimas horas. Las autoridades han llegado a alertar de la entrada de un dron en Israel, si bien han aclarado que fue una falsa alarma. Uno de los objetivos alcanzados en esta última ronda ha sido un vehículo que circulaba por la zona de Zahrani, según la agencia de noticias oficial NNA. No constan daños personales como consecuencia de este incidente, que no obstante sí deja claro hasta qué punto Israel está dispuesto a ampliar sus operaciones más allá de los territorios más inmediatos junto a la frontera. El Ejército israelí sí ha señalado que ha atacado con un dron el lugar desde el que se habían disparado varios proyectiles, aunque no ha aclarado si el vehículo en cuestión guarda relación con este incidente.