El primer ministro luso se disculpa y se avergüenza de la actuación de su jefe de gabinete

Lisboa, 11 nov (EFE).- El primer ministro dimisionario de Portugal, António Costa, pidió este sábado disculpas a los portugueses y afirmó que se avergüenza de que esta semana "se hayan encontrado sobres con dinero" en el despacho de su jefe de Gabinete, Vítor Escária.

"Sin querer sustituir a la Justicia, que respeto, no puedo dejar de compartir con los ciudadanos que la incautación de sobres con dinero en el gabinete de una persona que escogí para trabajar me hace sentir traicionado en mi confianza, me da vergüenza, y tengo el deber de disculparme", dijo Costa en un discurso a la nación, tras dimitir el martes al resultar salpicado en un caso de corrupción. EFE

ssa/pfm/ie