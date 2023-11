El precio de la luz se desploma este sábado un 84% y cae hasta los 8,73 euros/MWh

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se desploma este sábado, 11 de noviembre, un 83,9% con respecto a los datos del viernes, hasta los 8,73 euros por megavatio hora (MWh). El precio máximo, de 20,17 euros/MWh, se registrará entre las 20.00 y las 21.00 horas, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press. Por el contrario, el precio mínimo, de 1,62 euros/MWh, se alcanzará entre las 15.00 y las 16.00 horas. En lo que va de noviembre, el 'pool' registra un precio medio de 36,3 euros/MWh, frente a los 115 euros/MWh que registró de media en el mismo mes del año pasado. SIN APLICAR LA 'EXCEPCIÓN IBÉRICA' Al precio medio del 'pool' se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero que se sitúa nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero. La denominada 'excepción ibérica' se extendió hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolongaba siete meses, hasta final de este año, y no se excluía que pudiera prorrogarse más tiempo si dicho marco también se aumentaba. En concreto, el acuerdo no solamente representaba una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implicaba algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta entonces se incrementaba en cinco euros al mes, y pasaba a ser más suave. En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Se incrementa en 1,1 euros/MWh desde el pasado abril, para concluir en 65 euros/MWh. Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.