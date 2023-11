El clan Campos se reúne al completo para celebrar el bautizo del nieto de Carmen Borrego

Día especial para el clan Campos. La familia al completo se ha reunido este sábado para celebrar el bautizo del nieto del hijo de Paola Olmedo y José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego). Atrás quedaron los conflictos familiares que hicieron que toda la familia se distanciara del hijo de la colaboradora, algo que pudimos ver en el triste fallecimiento de María Teresa Campos, donde todos estuvieron unidos. Un evento familiar en el que no han faltado Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio; Carmen Borrego, su hija Carmen y su marido, José Carlos; y los demás invitados por parte de Paola. La abuela de Marc llegaba asegurando que la familia se encuentra unida "como siempre" y dejaba claro que "no voy a hablar de nada", ya que tomó la decisión hace tiempo que no hablaría de su hijo ni de su familia para evitar más enfrentamientos con él: "Fenomenal todo, es lo único que voy a decir". Tras el bautizo, Terelu nos confesaba que el bautizo ha ido "muy bien" porque "un bebé es lo más maravilloso de la vida" y no dudaba en describir a su sobrino como un bebé "buenísimo, es un santo, es estupendo, buenísimo, guapísimo y todo". Sin embargo, llamaba la atención que la presentadora no se quedase a la comida familiar, pero ella misma nos desvelaba que ha estado con Covid y que, aunque ya ha dado negativo, ha estado muy mala y "estoy agotada", pero confirmaba que la misa por el bautizo "ha sido muy bonita". Por su parte, Alejandra abandonaba el restaurante desvelando que el ha ido "muy bien, muy contentos" y que su primo "es un santo, no llora, no hace ningún ruido, está monísimo". Cuando le preguntábamos por la unión de toda la familia nos desvelaba que "es un día para estar felices" y que no había programada una fiesta como tal: "Estamos comiendo de picoteo, somos unos cuantos". Melancólica, la joven ha dejado claro que María Teresa Campos ha estado muy presente: "Siempre está presente y más en un día como hoy, que nos hubiera gustado que hubiese estado". Tras marcharse Alejandra y Terelu, también lo hacía Carmen, confesando que su nieto "es un santo y no puede ser más bueno y más guapo, y no es amor de abuela" y que "la sensación de abuela es la mejor sensación que uno puede tener", reflejando así todos sus sentimientos hacia Marc.