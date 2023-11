El Barça se encomienda a Pedri ante un Alavés que quiere pescar en río revuelto

Barcelona/Vitoria, 11 nov (EFE).- Sin Gavi, pero seguramente con Pedri González de inicio, el Barcelona necesita volver a creer en sí mismo ante el Alavés (16:15 CET), que intentará pescar en el río revuelto azulgrana, un equipo señalado por los últimos resultados cosechados en los que se ha cuestionado a los de Xavi Hernández.

Los últimos partidos son un resumen perfecto de la irregularidad de los azulgrana. Que perdieron, sin merecerlo en el clásico ante el Real Madrid, que ganaron, posiblemente con pocos argumentos en San Sebastián, y que volvieron a perder en Champions ante el Shakhtar, donde dejaron escapar la clasificación matemática para los octavos de la máxima competición continental.

De vuelta a La Liga y con el 'parón' de selecciones de noviembre en el horizonte, el Barcelona necesita comprar tranquilidad, algo que solo conseguiría con una victoria convincente ante los vitorianos que, como los azulgrana, vienen de ganar en la última jornada.

Para el encuentro, Xavi no podrá contar con Gavi, suspendido por acumulación de amarillas, y seguirá sin poder disponer de Frenkie de Jong. El holandés, que estaba en un gran momento de juego, se lesionó el pasado 23 de septiembre y esta baja ha sido fundamental para el Barça.

Sin el neerlandés, el Barça se desequilibra. Oriol Romeu no ha vuelto a brillar, los delanteros no tienen tantos apoyos y la creación no es la que era. A su baja se han sumado otras: Lewandowski, Koundé, Raphinha, Pedri... y el equipo ha ido trampeando, con mejores resultados que fútbol.

Sin Gavi ni De Jong, llega el momento de Pedri González. Se lesionó a finales de agosto y ha vuelto hace nada. Disputó media hora ante la Real Sociedad y otros treinta minutos ante el Shakhtar, ahora ya parece preparado para iniciar el partido.

Con Pedri operativo, Gündogan no tiene que asumir tantos minutos, aunque el alemán será fijo en una medular en la que Oriol Romeu podría volver como mediocentro. El exjugador del Girona es el que sufre más sin de Jong, con el holandés da equilibrio, sin él, su fútbol es otro y le ha relegado para Xavi.

En defensa, con Araujo, que acabó tocado el partido ante el Shakhtar, el eje central se lo repartirán Iñigo Martínez, Christensen y Kounde. Cancelo y Balde apuntan al carril.

Delante, Lamine, ausente en el titular hace unos partidos, podría estar de inicio, junto con Lewandowski, que no acaba de encontrarse después de la lesión sufrida en Oporto, y Joao Félix, que vivió grandes momentos en el inicio de temporada, pero que poco a poco se ha ido diluyendo.

El Alavés será el encargado de examinar las dudas del Barcelona, en un partido en la que el equipo vitoriano buscará un resultado positivo con una alineación en la que podría presentar una defensa de cinco jugadores.

Los vitorianos visitan el Lluís Companys con la intención de pescar en río revuelto a través del juego que le viene acompañando esta temporada, con ocasiones y velocidad.

La última vez que 'el Glorioso' visitó al conjunto culé cosechó un punto, en uno de los dos empates que han logrado los vascos en su historia, además de dos victorias, en sus 23 visitas a la casa blaugrana.

Luis García Plaza tendrá tres bajas seguras para este duelo. Giuliano Simeone continúa su larga recuperación, mientras que el central titular Aleksandar Sedlar no podrá participar en toda la temporada por un grave lesión en su rodilla, que se produjo la pasada jornada.

A estos se le unirá el centrocampista Carlos Benavídez, con molestias musculares.

La duda reside en la disposición de salida del conjunto vasco, pues el técnico madrileño podría optar con una defensa de cinco, que le dio buen resultado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, aunque perdió. Sin embargo, la baja de Sedlar podría condicionar esta situación.

Así el Alavés podría salir con un equipo muy similar al que se midió al Almería, en el que podría reaparecer Samu Omorodion para aprovechar su velocidad al contragolpe.

El hueco de Aleksandar Sedlar lo ocupará Rafa Marín, mientras que el centro del campo podrían ocuparlo Ander Guevara y Antonio Blanco.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Iñigo, Kounde o Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Pedri; Lamine, Lewandowski y Joao Félix.

Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Duarte; Blanco o Hagi, Guevara, Rioja, Sola, Guridi; y Samu.

Árbitro: Mateu Busquets Ferrer (Comité mallorquín).

Estadio: Olímpic Lluís Companys.

Hora: 16:15 (15:15 GMT).