Dave Haggerty: "Hay que trabajar con la WTA para mejorar de cara al futuro"

Santiago Aparicio

Sevilla, 11 nov (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Tenis, Dave Haggerty, está en Sevilla, en el tramo decisivo de las Finales de la Copa Billie Jean King. Recién reelegido como responsable del tenis internacional, valora el desarrollo de una competición que hace unos pocos años cambió de formato y pretende asentarse con este sistema.

Haggerty, que atendió a tres medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE, valoró la puesta en escena del torneo en Sevilla, el formato actual y la presencia de las jugadoras. El presidente de la Federación internacional reconoce que hay que conversar con la WTA para evitar que se solapen las Finales WTA -torneo de maestras entre las ocho mejores del mundo- y las Finales de la Copa Billie Jean King como ha ocurrido este año, una situación que ha provocado que algunas de las principales tenistas no acudan a la cita con la selección.

-¿Qué opina de todo lo ocurrido en las Finales de la WTA?

"Es tarea de la WTA hablar de lo ocurrido pero hemos aprendido que tenemos que estar más en contacto con ellos para que la transición de las Finales WTA a estas Finales de la Billie Jean King sea más suave. Me agrada ver que muchas jugadoras decidieran venir desde Cancún, incluso sabiendo que llegarían por la mañana y tendrían que jugar horas después. Es una muestra del compromiso que tienen con sus países. Pero hay que trabajar con la WTA para mejorar esto de cara al futuro. Ellos anunciaron con seis semanas de antelación dónde se iba a jugar y nosotros sabíamos que estaríamos en Sevilla desde hace muchos meses".

-¿Cree que el formato actual es el mejor?

"Sí. Nos reunimos con los equipos el lunes y el martes y hablamos con ellos. Tanto las jugadoras como los capitanes están muy contentos, emocionados por estar aquí. Les gusta el formato y jugar como un equipo... El resto de la temporada juegan individualmente, y aquí se reúnen como amigas. Lo disfrutan. Las instalaciones son magníficas, tienen tiempo de sobra para entrenar, el ambiente, la comida, el transporte y la hospitalidad son muy buenos. Todo junto hace de este el principal evento del tenis.

-¿Qué balance hace de estas Finales de la Copa Billie Jean King?

"Fantástico. Sevilla, la Junta de Andalucía... Todo el mundo ha colaborado al máximo. Transformar un estadio con la historia de La Cartuja en cinco pistas de tenis ha creado el ambiente que queríamos en nuestro objetivo de hacer esta competición mejor cada año. Es un gran comienzo. Tenemos muchas ideas para seguir mejorando, pero ha sido un recibimiento muy especial y caluroso el de Sevilla".

-España alberga muchos torneos ITF. ¿Qué opina de la estructura de su circuito?

"España tiene mucha suerte porque tiene muchísimos jugadores, muchos de ellos top, que han ganado Grand Slams, la Davis, la Billie Jean King Cup... Estamos muy contentos por poder trabajar con Conchita (Martínez, directora de estas Finales), que es fantástica. Arantxa también está por aquí... Tienen ustedes muchos nombres importantes, y ciudades con torneos de prestigio como Madrid o Barcelona. Pero yo subrayaría la Davis y la Billie Jean King Cup".

"Cuando pienso en años pasados, cuando era presidente de la USTA, recuerdo que se jugó en muchas plazas de toros, en Madrid, Valencia o aquí mismo, en Sevilla. La atmósfera siempre ha sido genial, y es lo que tratamos de replicar con la Davis en Málaga y la Billie Jean King Cup en Sevilla. También me impresiona la RFET, que organiza muchos torneos júnior. Lo más importante es que haya un camino a la élite para los jóvenes, y en España tienen muchas oportunidades. Todo el mundo hace un trabajo muy profesional en el desarrollo del tenis en España, y por eso tienen tanto éxito".

-Arabia Saudí está invirtiendo en muchos deportes. ¿Va a ser el tenis el próximo?

"Estaré en Arabia a finales de mes, y la razón por la que voy es que hay muchos países en el mundo, y necesitamos desarrollar el tenis en todo el mundo. La ITF no es diferente en esto de la ATP o la WTA. Somos los guardianes de este deporte a nivel global, y tenemos que asegurar que haya muchos torneos júnior y para jugadores que empiezan en el tenis profesional. La presidenta de la federación saudí es una mujer y me reuniré con ella y el ministro de Deportes para que nos ayuden invirtiendo en ese tipo de eventos. Las Finales NextGen son allí este año, en Yeda, que está bien, pero quiero asegurarme de que tenemos una estructura para que sus aficionados, si se ven inspirados por lo que ven, puedan acceder al tenis".

-Ha sido reelegido recientemente. ¿Cuál es su principal objetivo en este nuevo mandato?

"Creo que en los últimos ocho años hemos sido muy afortunados. Hemos tomado decisiones y realizado cambios muy importantes, como los formatos de la Davis y la Billie Jean King Cup. Pero al mismo tiempo nos hemos enfrentado a grandes desafíos, como una invasión inesperada de Ucrania por parte de Rusia, ahora un conflicto en Oriente Medio, problemas económicos o el COVID".

"Lo más importante ahora es la estabilidad, hacernos fuertes para que en unos años ya no haya críticas a los formatos, que la gente confíe en nosotros y en lo que hacemos, que tenga la misma confianza que yo en esos cambios. Todo lo que hacemos en nuestras competiciones es para conseguir el dinero necesario para ayudar a los países, en especial a los más pequeños, los que no tienen los recursos necesarios para desarrollar el tenis. También quiero encontrar un sucesor, alguien que me siga. Siento que las próximas elecciones son el momento correcto para apartarme".

-¿Cuál es la postura de la ITF respecto al pickleball y el pádel?

"Creo que el tenis es el principal deporte de raqueta, pero tenemos que prestar atención a sus variantes. En Norteamérica el pickleball ha crecido mucho. Trabajan con la Federación. Muchos de nuestros países tienen responsabilidades sobre el pádel y a otros muchos les gustaría tenerlas. La ITF puede asistirles en ese proceso. Lo que queremos es estar seguros de que estas variantes construyen alrededor del tenis, que no se dedican a arrebatarnos jugadores, si no que dan más oportunidades a clubes y jugadores para probar cosas nuevas y disfrutar del tenis". EFE

