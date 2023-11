(Crónica) El Valladolid remonta en El Sardinero y el Sporting tropieza con el Amorebieta

El Real Valladolid batió este sábado por 2-3 al Racing de Santander, con un gol postrero de Robert Kenedy, durante la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Sporting de Gijón empató contra la SD Amorebieta (1-1), el Elche CF venció por 2-0 al Real Zaragoza y el Racing de Ferrol ganó en su visita al CD Mirandés (1-2). En los Campos de Sport de El Sardinero, Anuar Tuhami abrió la 'lata' antes de llegar a la media hora, de cabeza tras un barullo en un córner. Empató Juan Carlos Arana en el 50', remachando un pase de Iñigo Vicente desde la línea de fondo, y el propio Arana marcó el 2-1 en el 70', gracias a una vaselina formidable en la corona del área. Sin embargo, Kenedy hizo el 2-2 justo a continuación, con un zurdazo lejano y que entró en la portería a un palmo del suelo. El mismo Kenedy culminó la remontada pucelana en el descuento, a pase de Raúl Moro en una contragolpe por la banda izquierda. Esta cosecha situó al Valladolid con 28 puntos, aún tercero y pegado a los lugares de ascenso directo. En la segunda plaza continúa el Sporting (28 ptos.), que no obstante cedió terreno en su persecución al líder Leganés (34 ptos.). En un duelo sin mucha fluidez sobre el césped de El Molinón, Gaspar Campos puso 1-0 arriba a los gijoneses mediada la segunda parte, aprovechando un magnífico pase filtrado de Guillermo Rosas entre la zaga rival. En el minuto 67, Josep Gayà estableció el definitivo 1-1 en un saque de esquina, con la colaboración del portero local Rubén Yáñez por su fallo atrapando el balón. Se quedaron sin premio los últimos ataques del Sporting, pues el Amorebieta supo contrarrestarlos y acabar rascando un punto de oro para la larguísima lucha por la salvación. Por otra parte, el Racing de Ferrol enlazó su tercer triunfo liguero aguantando las embestidas de un oponente que se vio 0-2 abajo a la media hora, tras las dianas de Héber Pena y de Josep Señé. El gol de Javier Martón, a bocajarro nada más volver del descanso, no evitó la derrota de un Mirandés que acumula 18 puntos; más destacado, con 26, están los ferrolanos. No muy lejos en la tabla se encuentran Elche (23 ptos.) y Zaragoza (22 ptos.), cuyo duelo de este fin de semana en el Estadio Martínez Valero sonrió al equipo ilicitano por los goles de Tete Morente y de Óscar Plano. Dos fogonazos, superada la hora de partido, le sirvieron al cuadro local para ganar y aumentar su racha positiva de resultados. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 15 EN LALIGA HYPERMOTION: -Viernes. Leganés - Levante 2-1. -Sábado. Racing de Santander - Valladolid 2-3. Elche - Zaragoza 2-0. Mirandés - Racing de Ferrol 1-2. Sporting de Gijón - Amorebieta 1-1. -Domingo 12 de noviembre. Burgos - Alcorcón 14.00. Andorra - Eldense 16.15. Huesca - Espanyol 18.30. Tenerife - Villarreal B 18.30. Eibar - Albacete 21.00. -Lunes 13. Oviedo - Cartagena 21.00.