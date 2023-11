Condenan a cinco años de cárcel al exministro de Interior de Birmania por corrupción

Bangkok, 11 nov (EFE).- El exministro de Asuntos Internos de Birmania Soe Htut, considerado uno de los nombres de confianza de la junta militar en el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021, fue acusado y sentenciado por el Tribunal Marcial del país a cinco años de cárcel por corrupción.

Soe Htut, quien ocupaba la cartera de Asuntos Internos hasta el pasado septiembre, cuando fue destituido debido a una reorganización gubernamental, fue acusado, condenado y encarcelado durante cinco años por varios delitos de corrupción, informó este sábado el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

Según la publicación, Soe Htut ordenó a sus subordinados que expidieran pasaportes a empresas que operan en el país "aplicando de forma inapropiada su rango y autoridad", así como "aceptó sobornos y no supervisó las empresas que no se ajustaban a las normas y reglamentos financieros del fondo de bienestar del personal del Ministerio del Interior".

"Por lo tanto, fue acusado en virtud de las secciones pertinentes de las leyes y la Corte Marcial resolvió sus casos y lo condenó a cinco años de prisión", recoge el periódico.

Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Birmania (Myanmar) se encuentra sumida en una profunda crisis política, económica y social, que se ha recrudecido aún más desde finales de octubre.

En los últimos meses, el Ejército, que se enfrenta a una feroz resistencia armada desde que tomó el poder, ha detenido a varios funcionarios mientras se intensifica el conflicto civil.

Asimismo, la junta militar afronta desde el pasado 27 de octubre uno de sus mayores desafíos, después de que una alianza conformada por tres poderosas guerrillas étnicas lanzara una ofensiva conjunta en el estado de Shan, en el noreste del país.

Cerca de 90.000 personas ya han sido desplazadas de sus hogares a raíz de este operativo, según datos divulgados la víspera por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En las últimas dos semanas, otros grupos étnicos armados se han unido a la ofensiva, por lo que la zona de los combates se ha extendido por todo el estado y llegó a otras regiones vecinas, como Sagaing, donde las fuerzas rebeldes tomaron el lunes el control de la ciudad de Kawlin. EFE

