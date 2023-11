Alex Márquez dice que su segunda victoria en sprint "mola mucho más"

Sepang (Malasia), 11 nov (EFE).- El español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), vencedor de la carrera "sprint" del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, dijo que esta segunda victoria es "mejor porque es en seco; mola mucho más, ya que en mojado está muy bien, pero en seco eres el mejor".

"Sabía que hoy era una buena oportunidad, aunque no esperaba hacer tanta diferencia, honestamente, pues pensaba que al caer menos la adherencia y haber menos vueltas, los tres estaríamos más juntos, aunque con Pecco tenía dudas, pero escaparme de Martín ha sido algo que no me esperaba", explicó el vencedor en Sepang.

Márquez confió en poder repetir en la carrera larga al afirmar que "sí dijese que no, mentiría, pues el ritmo que hemos hecho por la mañana era muy bueno, y con un neumático con 19 vuelas he rodado en 59.3. Se puede. Luego, en carrera, pasan muchas cosas y puede variar lo que sea, con lo que mañana será algo más de gestión, pero se puede y lo intentaremos", recalcó.

Álex Márquez aseguró haber cometido un solo error "intentando pasar a 'Pecco' llegando a meta", pero incidió en que "lo demás lo tenía muy claro". "Honestamente, da respeto luchar con dos pilotos que luchan por el Mundial. Yo he estado en esa situación, en Moto2 y Moto3, y sé lo que se siente en el otro lado", añadió.

En cuanto a la presión de los neumáticos, dijo: "nos la habíamos jugado un poquito; lo había hablado y le había dicho a mi equipo ‘no creo que tire primero toda la carrera’ para no tener un aviso, e ir un poco más a lo seguro, hemos jugado con eso".

"A principio de año, honestamente, era el peor, y ahora soy el mejor en el desgaste de los neumáticos, el que gasto menos. ¿Por qué? Hemos cambiado cosas, no es sólo porque sí, hay una explicación, cambiamos mucho la puesta a punto a partir de Misano, pero, a parte de eso, romperme cuatro costillas me ha ayudado a eso, sinceramente, porque tanto en Australia como en Tailandia he tenido que ir muy finito, muy por la línea, sin forzar mucho la moto", explicó Álex Márquez. EFE

