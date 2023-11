1-1. Granada y Getafe no hacen méritos para ganar

Granada, 11 nov (EFE).- Granada y Getafe empataron este sábado en el Nuevo Los Cármenes (1-1), resultado que eleva a diez las jornadas sin ganar de un equipo andaluz que sigue en puestos de descenso y a siete los partidos en LaLiga que los madrileños llevan sin perder.

Al inicio del partido adelantó a los visitantes Borja Mayoral y empató al borde del descanso Gonzalo Villar, mientras que la segunda parte fue igualada sin que ningún equipo tuviera ocasiones claras ni hiciera méritos para ganar.

El encuentro no pudo comenzar mejor para los visitantes, con Borja Mayoral marcando a placer en el área pequeña en el primer ataque del choque tras una gran acción individual del inglés Mason Greenwood por la banda izquierda.

Al Granada, pese a tener la posesión del balón, le costó entrar en el partido y en el primer cuarto del mismo sólo se aceró con peligro en una caída de Óscar Melendo en el área que la grada reclamó con vehemencia como penalti.

Tuvo el Getafe el 0-2 mediado el primer tiempo en una ocasión clarísima, pero Carlos Neva evitó en boca de gol el tanto del serbio Nemanja Maksimovic tras una mala atajada del portugués André Ferreira.

El paso de los minutos y el buen hacer en la medular de Gonzalo Villar mejoró a los locales, que rozaron el empate con un remate del albanés Myrto Uzuni que se marchó fuera por poco.

Apretó el Granada en los minutos previos al descanso, con Uzuni rematando de nuevo fuera y Bryan Zaragoza haciendo trabajar por primera vez al meta David Soria.

Encontraron los locales el premio del empate en el cuarto minuto del añadido tras una buena internada de Carlos Neva por la izquierda que acabó con una perfecta definición de Gonzalo Villar, el mejor del primer tiempo.

La primera ocasión del segundo fue del visitante Carles Aleñá, que puso a prueba al portugués André Ferreira, respondiendo Uzuni con un mano a mano en el que no pudo superar a David Soria.

El Getafe dio un paso adelante en una segunda parte que llegó a dominar en distintos tramos, aunque con problemas para transformar su mando en ocasiones claras de gol ante un Granada más atascado con balón que en el primer tiempo.

Gonzalo Villar casi se encumbra con un cabezazo que paró bien David Soria, aunque la sensación con el paso de los minutos era que ningún equipo tenía argumentos para ganar el partido y que, además, no le hacían ascos al empate.

La última opción para marcar fue del local Antonio Puertas, pero en complicada posición no pudo superar a David Soria.

- Ficha técnica:

1 - Granada: André, Manafa, Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva, Gumbau, Gonzalo Villar (Álvaro, m.84), Melendo (Antonio Puertas, m.64), Bryan (Sergio Ruiz, m.74), Uzuni (Famara, m.84) y Lucas Boyé (Callejón, m.74)

1 - Getafe: David Soria, Damián, Gastón Álvarez, Alderete, Diego Rico, Luis Milla, Maksimovic (Domingos, m.87), Carmona (Iglesias, m.46), Aleñá (Óscar, m.57), Greenwood (Latasa, m.87) y Borja Mayoral (Mata, m.87).

Goles: 0-1, m.2: Borja Mayoral. 1-1, m.49+: Gonzalo Villar.

Árbitro: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Mostró cartulina amarilla a los locales Lucas Boyé (m.39), Carlos Neva (m.56), Bryan (m.72) y Manafa (m.80), y a los visitantes Aleñá (m.41) y Óscar (m.84).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.103 espectadores, según cifra oficial. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel Barroso, abonado de honor del Granada recientemente fallecido.

Granada, 11 nov (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, se marchó “contento” del Nuevo Los Cármenes, donde su equipo y el Granada empataron (1-1), porque cree que hicieron “un buen partido”.

“Estoy contento con el equipo, creo que fue un buen partido en líneas generales por nuestra parte”, dijo Bordalás en sala de prensa.

“Salimos a por la victoria y marcamos muy pronto con una buena jugada de (Mason) Grenwood. No nos conformamos y buscamos y tuvimos el segundo gol, y fue una pena no marcarlo”, explicó el técnico sobre el choque.

“No estábamos teniendo problemas, pero con un balón a la espalda nos han empatado”, añadió Bordalás.

El entrenador del Getafe indicó que los suyos entraron “bien” a un segundo tiempo que “ha estado igualado” y en el que los dos equipos mostraron que querían “ganar”.

“Sabíamos que iba a ser un partido tremendamente complicado y difícil”, añadió Bordalás, quien dio las “gracias” a los aficionados del Getafe desplazados para presenciar un choque que fue “bonito y muy disputado”.

Preguntado por un par de posibles penaltis que pidió el Getafe, apuntó que le dicen que hay uno sobre Jaime Mata pero que no puede “opinar” porque no vio “las jugadas repetidas”.

Granada, 11 nov (EFE).- El entrenador del Granada, Paco López, dijo estar “cabreado” con el empate sumado este sábado ante el Getafe (1-1), pero “con mucha fuerza” para revertir la mala situación de su equipo porque “la gente cree”.

“No estamos contentos con el resultado porque necesitamos ganar. Empezar encajando un gol como el que encajas es increíble. Otra vez tuvimos que remar contracorriente”, comentó el técnico en sala de prensa.

Paco López citó hasta diez ocasiones claras para marcar entre los dos periodos, por lo que cree que generaron “suficientes ocasiones para ganar” y que merecieron “muchísimo más”.

No se olvidó del “penaltito a Melendo” de la primera parte, que fue “igual que el de la pasada semana que sí pitaron” en contra de su equipo.

“Es una pena con lo que generamos y cómo tratamos de jugar al fútbol. Es una pena que nos estén penalizando las áreas, la propia y la contraria”, dijo.

Paco López reconoció que fue “menos fluido el juego en el segundo tiempo por el juego del Getafe”, pero se mostró “contento con la actitud del equipo y con cómo da la cara”

“Necesitábamos ganar y queríamos ganar. Me da pena por la afición porque animan y están. Esta afición es de diez, es un espectáculo. Lo vamos a sacar, tengo convencimiento total y hay que seguir currando”, añadió.

“Estoy cabreado cuando no ganas, pero con mucha fuerza porque ves que la gente cree. El día que note que no creen en lo que se hace daré un paso a un lado, pero eso no lo percibo. Noto el convencimiento y un equipo muy unido, y con esta afición hay que ser optimista”, finalizó Paco López.