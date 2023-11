Viernes, 10 de noviembre de 2023 (22.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Nueva jornada de entrada reducida de ayuda a Gaza y de traslado de heridos a Egipto

El Cairo (EFE).- Un total de 35 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron hoy a la Franja de Gaza, que en las últimas jornadas está experimentando una reducción de la llegada de asistencia, mientras que otros 16 heridos fueron trasladados a Egipto para recibir tratamiento. Fuentes humanitarias indicaron a EFE que 35 camiones transportaron agua, alimentos y suministros médicos al enclave, que sigue sin recibir combustible, de extrema necesidad para el funcionamiento de hospitales, panaderías y plantas potabilizadoras de agua.

Más de 11.000 muertos y casi 27.500 heridos por los bombardeos israelíes sobre Gaza

Jerusalén (EFE).- Los muertos en Gaza por los bombardeos israelíes tras 35 días de guerra con el grupo islamista Hamás se elevaron hoy a más de 11.000, mientras que los heridos son casi 27.500, informaron fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave. "El número de muertos por la agresión israelí ascendió a 11.078, entre ellos 4.506 niños, 3.027 mujeres y 678 ancianos", mientras que "27.490 ciudadanos resultaron heridas" con lesiones de distinta gravedad, detalló el portavoz de Sanidad, Ashraf al Qudra.

Entre 25 y 50 muertos en ataque en escuela de Gaza con desplazados, según varias fuentes

Rafah (Gaza) (EFE).- Entre 25 y 50 personas murieron este viernes en un bombardeo israelí contra una escuela pública de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas y del Gobierno de la Franja, en un incidente del que no se clarificaron aún todas las circunstancias y en el que murió una nieta del jefe político de Hamás, Ismael Haniyeh. Los muertos en el ataque al centro escolar del barrio de Al Naser de Gaza donde se refugiaban desplazados internos podrían alcanzar los 50, mientras que el director del Hospital al Shifa de Gaza dijo que hubo al menos 25 fallecidos llegaron a ese centro médico, detalló a EFE una fuente del Gobierno de Gaza.

UCRANIA GUERRA

Ucrania luchará el próximo año con un presupuesto bélico 2,5 veces menor que el ruso

Kiev/Moscú, 10 nov (EFE).- El Ejército ucraniano luchará en 2024 en el campo de batalla con un presupuesto 2,5 veces inferior al que dedica Rusia a la guerra, en un momento en el que Kiev necesita financiación exterior para complementar sus gastos y aún no han sido aprobados importantes paquetes de ayuda de EEUU y la Unión Europea. Ucrania dispondrá de casi 1,7 billones de grivnas (46.635 millones de dólares o 43.560 millones de euros al cambio actual) para gastos en defensa y seguridad el próximo año, el 22,1 % del PIB, según el proyecto presupuestario adoptado por el Parlamento.

EEUU SIRIA

EE.UU. ataca instalaciones en Siria utilizadas por la Guardia Revolucionaria de Irán

Washington (EFE).- Estados Unidos atacó el pasado 8 de noviembre una instalación en Siria utilizada por la Guardia Revolucionaria de Irán y sus grupos afiliados para almacenamiento de armas, una decisión que responde a los ataques sufridos contra el personal estadounidense en la región Así lo informó este viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, en una carta dirigida al Congreso: "Bajo mis órdenes, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque de precisión contra una instalación en el este de Siria utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", apuntó.

EEUU CHINA

EE.UU. y China se comprometen a construir una "sana relación económica"

Washington (EFE).- Estados Unidos y China se comprometieron este viernes a construir una "sana relación económica" y a trabajar juntos en desafíos compartidos como el crecimiento económico, la estabilidad financiera mundial y la crisis climática. Así lo acordaron la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, tras dos días de reuniones celebradas en San Francisco (California), informó el Gobierno estadounidense.

COLOMBIA PAZ

ELN responde al Gobierno colombiano que "no aceptará imposiciones ni chantajes"

Bogotá (EFE).- El jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias "Antonio García", aseguró este viernes que esa guerrilla "no aceptará imposiciones ni chantajes", declaraciones que llegan un día después de que el Gobierno colombiano le exigiera que libere a todos los secuestrados. "¿Y El Gobierno cómo va a responder por las violaciones del cese el fuego? ¿Se seguirán haciendo los locos? El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado", manifestó Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", en su cuenta de X. EFE

URUGUAY OBITUARIO

Fallece Danilo Astori, exvicepresidente de Uruguay y dos veces ministro de Economía

Montevideo (EFE).- El exvicepresidente de Uruguay Danilo Astori, quien ocupó ese cargo en el período 2010-2015 durante el Gobierno encabezado por José Mujica, falleció este viernes en Montevideo, a los 83 años. Así lo confirmó la Agencia EFE con fuentes de la coalición de izquierdas Frente Amplio, fuerza política que integraba quien también ejerció el cargo de ministro de Economía y Finanzas en los períodos 2005-2010 y 2015-2020.

MÉXICO INDUSTRIA

La producción industrial de México crece un 3,7 % en los primeros tres trimestres de 2023Ciudad de México (EFE).- La producción industrial en México creció un 3,7 % interanual en los primeros tres trimestres de 2023, impulsada en particular por la construcción, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato es resultado del alza interanual, con base en cifras originales, de todos los rubros, encabezados por la construcción (13,7 %) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (3,3 %).

REPÚBLICA DOMINICANA SISMO

Un sismo de magnitud 5,1 sacude gran parte de la República Dominicana

Santo Domingo (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió este viernes gran parte de la República Dominicana, sin que hasta ahora se haya informado de daños físicos o materiales. El terremoto ocurrió a las 13.22 hora local (17.22 GMT) y su epicentro fue localizado a 7 kilómetros del municipio de Castañuelas, en la provincia de Montecristi, en el noroeste dominicano, de acuerdo con datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos y de las autoridades locales.

PREMIOS GRAMMY

Sza se convierte en la cantante más nominada de la 66 edición de los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La cantante estadounidense Sza lidera la lista de los nominados a la 66 edición de los Grammy con 9 menciones que incluyen categorías reinas como álbum del año, canción del año y grabación del año, informó este viernes la Academia de la Grabación de EE.UU. A la autora de "Kill Bill" le siguen con 7 nominaciones las cantautoras estadounidenses Phoebe Bridgers, Victoria Monét y el ingeniero de sonido canadiense Serban Ghenea, mientras que Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Billie Eilish optan a seis premios. EFE

