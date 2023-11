Una gala dedicada al talento andaluz abre la 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha arrancado este viernes con la celebración de la Gala de Inauguración de su 49 edición, que pondrá en cartel 110 títulos, que ha sido presentada por Ana Morgade, con la colaboración de Virginia Riezu, y donde se ha entregado el Premio Luz a la actriz Natalia de Molina, ha contado con la actuación musical de Martirio y Raúl Rodríguez y tras la que se ha proyectado el documental 'Sembrando sueños', de Alfonso Sánchez, que homenajea a los hermanos Álvarez Quintero. Además de la actriz Natalia de Molina, que ha recibido el Premio Luz, han hecho acto de presencia el productor Jose Alba, también distinguido con el Premio Luz en la presente edición, la directora Paz Jiménez, que recibirá el Premio RTVA al Cineasta Andaluz en el marco del Festival; e intérpretes y rostros conocidos de la industria como Mabel Lozano, Mercedes Hoyos, Eva Almaya, Silvia Rey, Celia de Molina, Belén Écija, José Manuel Seda, Flipy o la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, según ha indicado en una nota el festival. Asimismo, la película inaugural 'Sembrando sueños' ha estado representada por su director, Alfonso Sánchez, la productora Agus Jiménez, la guionista Ana Graciani y los actores Alberto López, Carmen Canivell y Antonia Gómez. También han estado presentes realizadores y protagonistas de algunas de las películas programadas en la Sección Oficial de Largometrajes del certamen como 'Adolfo', con su directora, Sofía Auza; 'Boca chica', con su directora Gabriella A. Moses y los actores Lia Chapman y Jean Cruz; o el director de 'Penal Cordillera', Felipe Carmona. La Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales ha estado representada por Pablo Quijano, director de 'Rubio Cobrizo'; Nach Solís, productor de 'París 70'; y Paco Cavero, director de 'Esto no es Noruega'; mientras que de la Sección Oficial de Cortometrajes Internacionales ha presenciado la Gala el director de 'Antes de que te vayas', Vicente del Río Laya. "UNA NOCHE PARA EL TALENTO ANDALUZ" Acompañados por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, Martirio y Raúl Rodríguez han puesto las primeras notas a una gala que ha puesto el acento en el talento andaluz. Tras su primera actuación, en la que ha interpretado 'Las palmeras', ha salido al escenario Ana Morgade, que se ha ganado al público con su simpatía y su toque de humor para recordar que el Festival de Huelva cumple ya 49 ediciones. "¡Qué maravilla! Hay tantas cosas que no duran, y aquí, el festival, año tras año reuniendo a cineastas y artistas iberoamericanos en Huelva. El año que viene, fiestón por los cincuenta. Pero este año no va a ser menos, también hay que despedir a las décadas. Los cuarenta son una buena década. Yo estoy en los cuarenta y mirad qué bien", ha bromeado. Para presentar las diferentes secciones que forman la programación de esta edición del Festival de Huelva ha subido al escenario la actriz y presentadora Silvia Riezu, detallando "una semana trepidante en pantalla grande en Gran teatro, Casa Colón y Cines Aqualon", con 110 títulos programados en las secciones oficiales de Largometrajes, Cortometrajes, Sismos, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores y Sesiones Especiales. Además, las presentadoras han destacado "la paridad" que refleja la programación, ya que la mitad de los títulos están dirigidos por mujeres. Igualmente, Riezu ha resaltado la apuesta del Festival de Huelva por la educación, recuperando y reforzando la Sección Primera Pantalla. La sección de Cine y Valores es otro de los escaparates donde se refleja el espíritu inclusivo del certamen, ya que en ella se proyectan cortometrajes y largometrajes en diferentes bloques temáticos sobre igualdad, temática Lgbti+ o discapacidad. Tras una emocionante versión de 'Volver' a cargo de Martirio, Ana Morgade ha vuelto a salir al escenario para presentar a los miembros del Jurado Oficial: la productora Clara Nieto, el periodista cinematográfico David Martos y el guionista, realizador, crítico y escritor Javier Tolentino, a los que se sumará ya para las proyecciones la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG, Estrella Araiza. Tolentino, en representación del Jurado, ha tomado la palabra para reconocer la labor del público y agradecer al Festival de Huelva la oportunidad que les da de elegir a la película ganadora. Mabel Lozano se ha sumado a Ana Morgade en el escenario para dar paso al homenaje a la actriz Natalia de Molina con la entrega del Premio Luz. Una de las actrices de más talento de su generación, intérprete más joven en conseguir dos Premios Goya y con una trayectoria de más de diez años demostrando su valor para la industria audiovisual a través del cine y la televisión. Visiblemente emocionada, De Molina ha recibido el Premio Luz de manos de su hermana Celia. En un emotivo mensaje de agradecimiento al Festival de Huelva, la actriz ha reconocido que se trata de "un premio muy especial porque no es por un papel o una película en concreto, sino que se reconocen mis diez años de trayectoria trabajando en el Audiovisual". Natalia de Molina ha hecho un alegato al trabajo de los actores y a cómo ha vivido su evolución como actriz y como mujer comprometida, y ha afirmado que "empecé a hacer cine por miedo y ahora lo hago por amor", para finalizar con una petición muy especial: "Odio las etiquetas, pero si me queréis etiquetar, hacedlo como actriz mariposa, que a día de hoy es lo que más me representa", ha asegurado. Posteriormente, y tras una cerrada ovación a la galardonada, ha hecho acto de presencia en el escenario el elenco del documental 'Sembrando sueños', con el que han empezado las proyecciones de la 49 edición. La cinta es un reconocimiento a la obra de los hermanos Álvarez Quintero, que escribieron más de 200 obras, creando escuela y llenando teatros por toda España, y que llegaron a inspirar más de medio centenar de películas. Su director, Alfonso Sánchez, ha señalado que "volver a Huelva es un placer porque aquí nos sentimos como en casa", toda vez que ha dicho que es "un festival donde nos han pasado cosas muy bonitas y hoy se suma otra muy especial, porque nos toca abrir este Festival con una película hecha por andaluces para poner en valor el talento universal de estos genios de la literatura y el teatro que también eran de nuestra tierra". Todos los protagonistas de la noche han subido al escenario para poner fin, con una foto de familia, a la gala, que ha tenido como colofón una aplaudidísima interpretación de 'La bien pagá' por parte de Martirio y Raúl Rodríguez. APOYO INSTITUCIONAL La gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación como la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda, y el director general de Patrimonio Documental y Bibliográfico e Innovación y Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Mario Martín. También han estado presentes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Ignacio Molina; el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; la concejala de Turismo, Comercio, Salud y Consumo, Pastora Giménez; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Correa; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera. También han asistido la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; la secretaria general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Rocío Juanes de Toledo; y el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega.