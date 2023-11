Teresa Portela: "En ningún momento en mi cabeza me he puesto un final"

La piragüista española Teresa Portela, plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, va rumbo de disputar su séptima cita olímpica en París y pese a que llegará a la capital francesa con 42 años, tiene claro que en "ningún momento" en "su cabeza" se ha establecido "un final" porque quiere "alargar" su carrera deportiva "lo máximo posible". "Estar en unos Juegos Olímpicos es muy difícil y estar en siete es muy complicado, pero en ningún momento en mi cabeza me he puesto un final. Quiero disfrutar y alargar mi carrera deportiva lo máximo posible", expresó Teresa Portela en una entrevista para Europa Press. Tras conseguir la ansiada medalla en la capital japonesa, la única que faltaba en su enorme palmarés con otras 35 entre Mundiales y Europeos, en el K-1 200, la gallega volverá a competir en un barco grupal, un K-4 donde está "muy ilusionada" y en el que palea junto a Carolina García, Estefanía Fernández y Sara Ouzande, con las que ya subió al podio en el pasado Mundial. "Venimos de ser bronce en el Campeonato del Mundo y de conseguir esa clasificación olímpica, con un equipo muy motivado y con ganas de afrontar esta nueva temporada y de poder estar en París con las mejores de las garantías", remarcó Portela. La gallega y su tripulación lograron la clasificación olímpica y ahora deberán certificarlo en un selectivo. Teresa Portela se convertirá en París en la española con más participaciones en unos Juegos y se quedará a uno del récord total a nivel nacional en poder del marchador Jesús Ángel García Bragado. La subcampeona olímpica se muestra muy "agradecida y contenta" de poder "disfrutar" del "deporte de élite". "Estoy muy ilusionada, igual que si fueran los primeros Juegos y no hago más que trabajar y esperar a que el año que viene salga bien", confesó. "Creo que quien consigue plaza para los Juegos, por lo menos en mi deporte, es que tiene opciones de medalla. Todos sabemos que tiene que darse todo perfecto ese día en la final y que no surja ningún contratiempo. Ahora mismo empezamos la temporada con un buen inicio de partida y el año que viene se verá, esperemos que nuestra progresión siga igual incluso mejor", deseó. Sobre su mejor y peor momento en unos Juegos, Portela se queda en lo positivo con la medalla de plata de Tokio 2020, mientras que como peor sería la cuarta posición en Londres. "Realmente fue un cuarto puesto muy bueno, pero en ese momento sentí que había perdido la medalla y para mí fue un disgusto enorme y un momento agridulce", declaró.