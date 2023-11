Temas del día de EFE Internacional del 9 de noviembre de 2023 (24.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército israelí continúa este jueves su fuerte ofensiva por aire, tierra y mar contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, donde los muertos ya superan los 10.800, la mayoría civiles, en medio de las expectativas de un posible cese el fuego temporal negociado por Egipto y Catar, al cual Israel se ha opuesto hasta ahora. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

Redacción América - El rebrote del antisemitismo en el mundo, con un aumento del 330 % de los casos desde que el pasado 7 de octubre la organización islamista Hamás atacó Israel, también está alcanzando a algunos países de América Latina, aunque sin llegar a los niveles de Europa, Estados Unidos y Canadá. (Panorámica) (Texto) (Foto)(Vídeo)(Enviado)

ESPAÑA INVESTIDURA

Madrid/Bruselas - Los socialistas españoles y los independentistas catalanes de JxCat han cerrado en Bruselas un acuerdo sobre una futura amnistía para procesados por el movimiento independentista en Cataluña, que posibilita la investidura del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno en España, acuerdo fuertemente criticado por los partidos de la oposición. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

AMÉRICA SEGURIDAD

Brasilia - Los ministros del área de Seguridad y los jefes policiales de los países de América suscriben en Brasilia el tratado constitutivo de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), nacido en 2007, lo que le posibilitará, a petición de los Estados miembros, operaciones de nivel regional. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asegura que tiene un plan de combate para 2024 para recuperar ciudades tanto en el sur como en el este del país, tras la polémica generada por las afirmaciones de uno de sus generales más destacados sobre el estancamiento del frente. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

Kiev - Políticos, activistas y expertos destacan que la recomendación positiva de la Comisión Europea sobre la apertura de negociaciones de adhesión con Kiev es un reconocimiento al "trabajo metódico de muchos ucranianos" y demuestra que el país se ha tomado en serio el proceso de transformación y reformas pese a las urgencias a las que se enfrenta por la guerra. Por Marcel Gascón (Texto) (Enviado)

Leópolis (Ucrania) - Las autoridades de Ucrania se enfrentan a un déficit de ingresos de 27.000 millones de euros en 2024 y pretenden por ello dedicar al Estado fondos de gobiernos locales mientras busca fuentes de financiación alternativas con el propósito de lograr dar un salto en el esfuerzo de la guerra. (Texto)(Enviado)

BIRMANIA CRISIS

Bangkok - Una alianza de guerrillas de Birmania, a las que se han sumado milicias pro democracia, ha extendido su dominio en el norte del país en la llamada "Operación 1027", la mayor amenaza al debilitado control del Ejército desde el golpe de febrero de 2021. (Texto) (Foto) (Enviado)

CLIMA TEMPERATURAS

Washington - Los humanos nunca han experimentado temperaturas tan elevadas como las que se han registrado entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, 1,3 grados por encima de lo habitual y las más elevadas en 125.000 años, según un informe dado a conocer este jueves por Climate Central (CC). (Texto) (Audio) (Enviado)

PANAMÁ PROTESTAS

Santiago de Veraguas (Panamá) - Manifestantes este jueves en Santiago de Veraguas marcharán de blanco para pedir la paz y el fin de la violencia, después de la muerte de dos personas esta semana en un tiroteo durante las protestas contra un polémico contrato minero en Panamá. (foto) (video) (directo)

SIP ASAMBLEA

Ciudad de México - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inaugura su asamblea general anual en México, considerado el país sin guerra más peligroso para el periodismo, con al menos seis periodistas asesinados en lo que va del año. (Texto) (foto) (video) (Enviado)

LATINOAMÉRICA NUTRICIÓN

Santiago de Chile - Latinoamérica no está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ni las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), relacionadas con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. (Texto)(Foto)(Enviado)

EEUU GUANTÁNAMO

Base Naval de Guantánamo (Cuba) - Las comisiones militares que juzgan a los presos de Guantánamo no han conseguido superar la controversia que las acompaña desde su creación. Criticadas por falta de transparencia, son a su vez la única opción factible que esos reclusos tienen a su alcance. (Foto) (Vídeo)(Enviado)

AGENDA INFORMATIVA

RESERVA FEDERAL - Washington - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en una mesa de discusión en el marco de la 24th Jacques Polak Annual Research Conference.

20:00h.- Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación estudiantil contra la guerra en Gaza "Shut it down for Palestine Rally". Bryant Park (Texto) (Foto)

19:20h.- Nueva York.- NUEVA YORK LIMPIADORES.- Cientos de limpiadores y técnicos del sector ("handypersons") han sido llamados manifestarse para apoyar las negociaciones por un nuevo convenio laboral que cubra a los 20.000 empleados en la Gran Manzana. (Texto)

