(Previa) El Manchester City defiende liderato en Stamford Bridge y el Tottenham quiere resarcirse

El Manchester City visita al Chelsea en Stamford Bridge este domingo durante la jornada 12 de la Premier League, con el objetivo de mantener el liderato gracias al último tropiezo del Tottenham Hotspur, mientras que los 'spurs' intentarán recuperar ese primer puesto de la tabla ante el Wolverhampton Wanderers en el Molineux Stadium. El equipo entrenado por Pep Guardiola recuperó el liderato la pasada jornada tras golear 6-1 al Bournemouth que dirige Andoni Iraola, viéndose luego favorecido por el 1-4 que encajó el Tottenham en su derbi ante el Chelsea. Así que en esta ocasión, y precisamente contra el verdugo de los 'spurs', los 'citizens' intentarán retener la cúspide liguera. Para ello, el City busca mantener la gran dinámica en la que se encuentra desde que volvieran del parón de selecciones, periodo en el que han salido victoriosos en cinco partidos disputados, anotando 17 goles y recibiendo únicamente tres. Además, su jugador más determinante en ataque, Erling Haaland, ha visto puerta siete veces en esta racha y ha dejado atrás su bache de tres partidos sin marcar. Por su parte, el Chelsea atraviesa su mejor momento desde que empezó la temporada. El equipo de Mauricio Pochettino ha perdido en uno solo de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones, sumando 10 de los últimos 15 puntos ligueros y colocándose a siete puntos de las posiciones europeas. Para aumentar cosecha, los 'blues' necesitarán zanjar su mala racha de resultados como local en Premier, pues solo ha ganado uno de seis compromisos. En otra de las grandes citas, el Tottenham visitará a los Wolves en el partido que abrirá la jornada. Los pupilos de Ange Postecoglou cayeron derrotados de manera contundente ante su público la pasada jornada, lo que le costó ceder el liderato. Pese a ello, su inicio de curso es brillante y, en caso de vencer al Wolverhampton, recuperarían terreno hasta que el City jugase su encuentro. Los 'spurs' son el mejor local de la Premier y se mantienen invictos en los seis partidos que ha disputado a domicilio, habiendo sumado 14 puntos. Además, también son el equipo que más goles ha marcado lejos de su estadio, con 14. Esto se suma al mal papel como local de los Wolves, que han sumado cinco puntos de 15 posibles, siendo el segundo equipo que más goles ha encajado (11), solo superado por el Burnley. Además, Arsenal y Liverpool, tercer y cuarto clasificado respectivamente, reciben a dos rivales asequibles como Burnley y Brentford. Los de Jürgen Klopp, que pincharon de manera sorpresiva la pasada jornada ante el Luton (1-1), dejando ir escapar al City, del que se encuentran a 3 puntos. Además, la jornada europea supuso su segunda derrota de la temporada ante el Toulouse. Por ello, y ante su público, quieren continuar con impecable racha en Anfield, donde han ganado los 8 partidos que han disputado esta temporada. En el caso de los 'gunners', consiguieron ante el Sevilla en Champions poner fin a su peor racha de la campaña; habían encadenado dos derrotas consecutivas, ante el West Ham en Copa de la Liga y ante el Newcastle en Premier. Ahora, de vuelta a la competición liguera, reciben en el Emirates Stadium al Burnley, penúltimo clasificado, en un partido en el que necesitan el triunfo para no perder comba con sus rivales por el título y, por qué no, aprovechar algún resbalón. Además de estos duelos, destaca la visita del Newcastle United al Bournemouth, un duelo en el que las 'urracas' quieren asentarse en los puestos europeos a costa de un equipo de Iraola que busca salir del descenso. Mientras que el Manchester United quiere asentarse en la parte noble de la tabla ante un Luton Town que visita Old Trafford en un partido de Premier 32 años después. --PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Wolves - Tottenham. Arsenal - Burnley. Crystal Palace - Everton. Manchester United - Luton. Bournemouth - Newcastle. -Domingo. Aston Villa - Fulham. Brighton - Sheffield United. Liverpool - Brentford. West Ham - Nottingham Forest. Chelsea - Manchester City.