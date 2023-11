"Pecco" Bagnaia coincide en que por ritmo, con Martín, han sido "muy fuertes"

Sepang (Malasia), 10 nov (EFE)- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) coincidió con su rival por el mundial, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), en que "en cuanto al ritmo de carrera", han sido "muy fuertes".

"Creo que somos los más rápidos para la carrera. Alex Márquez está yendo también muy bien, sobre todo en la vuelta rápida, en el momento de aprovechar el neumático nuevo; así que creo que en estos momentos estamos nosotros tres, pero siempre es muy difícil hacer pronósticos", reconoció el líder del mundial de MotoGP, que hoy fue octavo.

"También está Binder (Darryn), que ha mejorado mucho durante el día, pero me ha faltado completo el segundo intento de vuelta rápida, porque me he encontrado una bandera amarilla y podría haber terminado más cerca, dentro de los tres primeros", aseguró el italiano.

"Habría estado bien haber estado desde el principio delante, pero estoy muy contento con las sensaciones, hacía tiempo que no me sentía así de bien desde el principio. Así que estoy satisfecho", insistió.

Bagnaia se puso como objetivo "salir desde la primera línea, o quizás aquí no cambie tanto hacerlo en primera o en segunda, porque la recta es muy larga; y si frenas fuerte puedes meterte delante, pero estar en esa primera línea sería un objetivo bueno para intentar conseguir".

De la situación del campeonato reconoció que "es más dinámico" que el del año pasado: "Entonces estaba peleando con Fabio, que estaba en un momento difícil, muy difícil, no conseguía rendir como quería, o por lo menos como lo hizo al principio del año, y nosotros, en cambio, éramos muy fuertes, así que la situación era muy distinta".