Los negocios de banca privada de Santander y BBVA, reconocidos por 'The Banker'

Santander Private Banking ha sido elegida por la revista 'The Banker' como la mejor banca privada de España por segundo año consecutivo y la mejor de México por cuarto año consecutivo. Asimismo, el banco ha recibido una mención especial como mejor banca privada en Latinoamérica. Además, la publicación también ha reconocido el negocio de BBVA como 'Mejor Banca Privada de Latinoamérica en Atención al Cliente' y 'Mejor Banca Privada de Perú'. Sobre Santander, la revista destaca las ventajas de su modelo de asesoramiento especializado, su estrategia de crecimiento y la propuesta de valor única que el banco ofrece a sus clientes. En cuanto a BBVA, 'The Banker' señala que la entidad ha sido capaz de "navegar" entre las oportunidades y los retos que ha presentado la región latinoamericana tras la pandemia de Covid-19. Destaca, asimismo, el modelo de relación con el cliente que tiene el banco, la oferta "dinámica" y el compromiso social. La revista The Banker, propiedad del Financial Times, fue fundada en 1926. Cada año concede los premios anuales de 'Global Private Banking', en colaboración con la revista Professional Wealth Management (PWM). Los candidatos son evaluados por un panel de expertos independientes que analizan su crecimiento, progreso en planes estratégicos y rentabilidad, además de la calidad de su relación con clientes y gestión de activos. El año 2023 ha marcado la decimoquinta edición de los premios anuales de Global Private Banking.