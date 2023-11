Las protestas contra las sedes del PSOE por la ley de amnistía continúan una semana después en España

Las concentraciones ante las sedes del PSOE de toda España cumplen una semana como respuesta a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes y la futura ley de amnistía. En estos siete días, las protestas han sido convocadas por redes sociales y cuentan con el apoyo expreso y asistencia de dirigentes Vox, que han animado a manifestarse para defender la Constitución y la unidad de España. La más mayoritaria ha sido en la sede nacional del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid, donde en dos ocasiones --martes y jueves-- la protesta acabó con cargas policiales, detenidos y también heridos. Este viernes, la Policía Nacional ha vuelto a blindar los alrededores del cuartel general de los socialistas. Los asistentes han acudido portando banderas de España y carteles contra el presidente en funciones. Han acudido unas 4.000 personas, según cifras de la Delegación de Gobierno. 'Pedro Sánchez a prisión' ha sido el grito más repetido aunque también han hecho alusión al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, con proclamas como 'dónde está no se ve el gallego del PP' y también contra el bipartidismo ('PP y PSOE la misma mierda es'). Al Rey Felipe VI le han pedido que defienda la unidad de España. Entre la multitud, un manifestante ha llegado incluso a agredir a un cámara de La Sexta entre gritos de "fuera, fuera". Los abucheos a los medios de comunicación han sido una constante en esta protesta de Ferraz. En Barcelona, algunos de los concentrados este viernes por la noche contra la amnistía ante la Delegación del Gobierno en Cataluña han quemado fotos de banderas indepedentistas y del presidente, Pedro Sánchez, con el lema 'Traidor' junto a su imagen. La concentración, organizada por el colectivo Revuelta bajo el lema '¡Paremos la traición de la amnistía!', ha empezado sobre las 20 horas y a las 20.45 continuaba. Se han concentrado a las puertas de la Delegación por segundo día consecutivo, gritando 'Puigdemont a prisión' y proclamas contra los Mossos d'Esquadra que custodian el edificio. Entre los asistentes estaban el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona Gonzalo de Oro y el portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga. Han asistido unas 300 personas, según fuentes municipales. En este sentido, cientos de personas se han concentrado este viernes por la tarde ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga donde Sánchez mantenía un encuentro con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Un grupo de manifestantes han esperado que Sánchez saliera en coche, en un momento en el que ha aumentado la intensidad de los gritos e insultos hacia el jefe del Ejecutivo. La sede del PSPV-PSOE en Valencia ha vuelto a ser testigo por quinta noche consecutiva de una jornada de protestas. Los manifestantes han exigido "algo de dignidad" a "todos" los diputados, concejales y cargos de la formación, a quienes ha pedido que "renuncien a esta infamia" y "voten a conciencia contra este atropello". Al frente de la concentración, encabezada por una bandera de España de grandes dimensiones, se han situado varios cargos de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, como el segundo teniente de alcalde y portavoz del partido en el consistorio, Juanma Badenas, o los concejales José Gosálbez y Cecilia Herrero, que tan solo han permanecido unos minutos en la cabeza de la protesta. Así, varios centenares de manifestantes se han trasladado hasta la sede del PSOE andaluz, en la calle San Vicente de Sevilla, portando pancartas con mensajes como 'España está harta de arrodillarse' o 'Sánchez golpista' y se han lanzado consignas como 'Puigdemont a prisión' o 'España no se vende, se defiende'. En Granada, alrededor de 150 personas --según fuentes policiales-- se han dado cita a través de redes sociales junto a la Subdelegación del Gobierno, en una protesta que se ha desarrollado sin incidentes. También en el Puerto de Santa María (Cádiz) se ha desarrollado una concentración contra la amnistía en la sede local del Partido Socialista, así como en Córdoba, donde se han reunido más de medio centenar sin incidencias destacables, según datos policiales. MÁS PROTESTAS Por otra parte, más de mil personas (unas 800 según la Policía Nacional) se han concentrado esta tarde bajo la lluvia en Santander para protestar contra la amnistía frente a la sede del PSOE, sin que se hayan registrado incidentes. Es la segunda vez que se congrega gente en una concentración en la que se ha desplegado una gran pancarta con la frase 'Pedro Sánchez dimisión. Amnistía no', y otras con las de 'Sánchez, fascista, respeta a la nación', 'Ni Franco ni Sánchez, España libre' o 'España 1, no 51'. En Mérida (Extremadura), unas trescientas personas se han manifestado este viernes frente a la sede del PSOE local, en la calle Calvario, portando principalmente banderas de España, alguna pancarta contra Pedro Sánchez y cánticos contra la amnistía a los implicados en el 'procés' y los acuerdos para la investidura con los partidos independentistas catalanes. A la misma han acudido cargos y representantes de Vox en la comunidad autónoma, como el senador y presidente del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha arremetido contra los pactos de Pedro Sánchez para asegurarse su investidura. Por último, alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este viernes por la noche frente a la sede del Partido Socialista de Navarra en Pamplona. Se han coreado insultos contra Pedro Sánchez y María Chivite y pidiendo el encarcelamiento de Carles Puigdemont.