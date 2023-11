Lara Dibildos asegura que no ha visto las últimas imágenes de Cándido Conde-Pumpido

Las imágenes de este jueves por la noche de Cándido Conde-Pumpido llegando a su domicilio de Madrid después de haber estado ingresado en un hospital de Madrid por sufrir una crisis de ansiedad han sido, cuanto menos, chocantes. Una actitud que ha llamado la atención por encontrarle completamente sobrepasada por la situación que está viviendo tras la denuncia por una supuesta violación grupal. Una de las personas más perseguidas en los últimos días ha sido Lara Dibildos, su última pareja de forma pública, que se ha querido mantener al margen en todo momento y ha evitado hacer cualquier comentario sobre la delicada situación que vive su expareja. Durante el día de hoy hemos podido hablar con ella en varias ocasiones, pero la última vez ha sido determinante, ya que nos ha dejado claro que no ha visto las imágenes de Cándido Conde-Pumpido: "chicos, no he visto nada". La actriz nos aseguraba que está al margen de todo lo que rodea a su expareja después de que fuese acusado de agresión sexual: "He llegado de Mallorca, estoy aquí reunida con mi repre y con un proyecto maravilloso que voy a tener con Alejandro". Algo nerviosa por la polémica, Lara salía de la cafetería escoltada por su representante y un señor después de esperar minutos dentro del establecimiento para evitar a la prensa mientras que esperaba su coche: "Lo siento, chicos, de verdad. Siento haceros perder el tiempo".