Irene Rosales desvela si tiene conocimiento de la delicada situación de Isabel Pantoja

Irene Rosales ha reaparecido ante las cámaras este viernes cuando la veíamos entrando en una tema para embarazadas y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su visita, aunque ella misma nos ha desvelado que "no estoy embarazada, no volveré a ser mamá" porque la puerta "está totalmente cerrada, yo ya con los tres que tengo estoy súper feliz". La mujer de Kiko Rivera nos ha confesado que ha acudido a esta tienda por "mis sobrinos", ya que se convertirá en tía pronto y "estoy disfrutando de un momento muy bonito acompañando a mis cuñadas y mis hermanos en este proceso". En cuanto al éxito que ha tenido el último lanzamiento de Kiko Rivera, 'Mambo', Irene se muestra de lo más orgullosa: "Estamos muy contentos porque la verdad es que ha habido mucho trabajo, ha tenido su fruto, estoy muy contenta porque a Kiko le encanta y se merecía este reconocimiento". Además, la que fuera colaboradora de televisión nos ha desvelado que su marido ya está preparando otro tema que va a ser un "bombazo" aunque "para nosotros todo lo que saque mi marido es un bombazo, pero estoy segura de que va a gustar". Sin más dilaciones, entrábamos a preguntarle por la situación tan delicada en la que se encuentra su suegra, Isabel Pantoja y nos ha contestado siendo muy concisa: "No quiero entrar en eso, no es algo que yo tenga nada que ver, yo decidí quitarme de eso, de no trabajar en el mundo de la tele por quitarme de hablar de estos temas". Parece que Irene no tiene conocimiento de que Isabel le haya dicho a su hermano Juan que abandone su piso: "No tengo ni idea". De lo que sí que ha querido hablar es de su cuñada, Isa Pantoja, con la que ha dejado claro que no hay relación. Le hemos preguntado si la felicitó por su cumpleaños y nos ha confesado que "no quiero entrar mucho en el tema", pero nos ha confirmado que "no hay ningún tipo de relación como ya sabemos, no hay relación y ya está, nada" y ha aclarado que: "sí, con Anabel sí tengo relación".