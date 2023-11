El Foro de las Islas del Pacífico tendrá al nauruano Baron Waqa como su secretario general

Sídney (Australia), 10 nov (EFE).- El Foro de las Islas del Pacífico confirmó este viernes que el polémico expresidente de Nauru Baron Waqa será su nuevo secretario general, cargo que asumirá el próximo año para liderar a esta estratégica región que ha cobrado importancia por la competencia entre Estados Unidos y China.

La designación de Waqa, en reemplazo de Henry Puna, se da en el marco de la cumbre del Foro de las Islas del Pacífico, celebrada en las islas Cook y que termina hoy, y en medio de fricciones diplomáticas con Nauru.

El presidente de Nauru, David Adeang, quien se había retirado el jueves de la reunión por considerar que se había puesto en duda el nombramiento de Waqa, abandonó hoy junto con su delegación las islas Cook.

Por otro lado, diversos organismos internacionales sospechan que Waqa está supuestamente implicado en actos de corrupción y critican a Nauru, país que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, por su postura frente a los derechos humanos y la libertad de prensa.

"Hasta donde me concierne, nosotros no somos jueces", dijo hoy el primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, al defender y ratificar la designación de Waqa, en declaraciones citadas por Radio New Zealand.

Rabuka explicó que el Foro recibió la nominación de Waqa como parte de un acuerdo para traer de vuelta al Foro algunos países de la subregión de Micronesia, como Kiribati, que abandonó el grupo el año pasado.

"Tuve que volar a Kiribati para hablar con nuestros colegas y traer de vuelta a Micronesia, asegurarme de que seguirán siendo miembros de la comunidad del Pacífico", destacó el mandatario fiyiano.

El nombramiento de Waqa como representante de Micronesia en el cargo de secretario general del Foro fue parte del acuerdo para que Kiribati, una república insular, retornara al bloque.

En la cumbre en Islas Cook también se abordaron la crisis climática, el vertimiento al mar de las aguas tratadas de la planta nuclear de Fukushima y el mantenimiento de la región como zona desnuclearizada, entre otros asuntos.

El Foro de las Islas del Pacífico reúne a Australia, Fiyi, Islas Cook, Kiribati, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Además tiene como miembros asociados a Tokelau, Samoa Americana, Guam, Islas de Marianas Septentrionales, Wallis y Futuna, así como el Banco de Desarrollo Asiático, la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental, el Banco Mundial y la ONU. EFE

wat/nbo/ig