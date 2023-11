Buffon: "Kvaratskhelia puede competir con Haaland y Mbappe por el Balón de Oro"

Roma, 10 nov (EFE).- El exguardameta italiano Gianluigi Buffon, actual jefe de delegación de la selección italiana, colocó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Nápoles, en el mismo escalón que al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, con los que bajo su punto de vista puede competir por el Balón de Oro.

La leyenda italiana, que se retiró el pasado mes de agosto y se unió a las filas del cuerpo técnico de la selección italiana, habló de la perla georgiana en la presentación del libro 'Kvaradona. Un miraglo georgiano', escrito por el periodista y escritor italiano Emanuele Giulianelli.

"La verdad es que puede ganar el Balón de Oro. Hay veces que existen situaciones que provocan que uno puede ganarlo, o meterse entre los candidatos, lo cual está bien. Si encuentra esa situación adecuada, incluso la histórica que le pueda acompañar...", declaró.

"Es un talento que, en el momento en el que han parado Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, caníbales verdaderos aunque el último nunca lo haya ganado, es alguien que puede competir con Haaland y Mbappé", añadió.

Buffon, además, habló del momento que atraviesa un Nápoles que no acaba de recuperar esa versión que la pasada temporada le coronó como campeón del 'Scudetto' tras 33 años.

"Desde julio sé que es lo que el Nápoles necesita, pero yo no vivo en esa situación", apuntó.

El comentario pareció señalar directamente al francés Rudi García, entrenador, pero rápidamente aclaró sus palabras.

"No, no", señaló cuando le preguntaron si se refería a García. "He vivido mucho los vestuarios y si no sabes de primera mano lo que se está creando, cómo está trabajando el entrenador... Hay que vivir algunas situaciones para juzgarlas", añadió.

"El caso es que volver a ganar en Nápoles no es fácil... Fuera de Milán y Turín nadie ha ganado años seguidos", destacó.