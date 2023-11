Borràs (Junts) dice que Puigdemont estará en la mesa de negociación con el PSOE y que habrá cuatro verificadores

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont formará parte de las negociaciones mensuales con el PSOE, la primera de las cuales tendrá lugar a finales de mes fuera de España, y ha indicado que habrá cuatro verificadores. En una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha subrayado que las reuniones integran "un mecanismo de verificación internacional con cuatro miembros", con reuniones que tendrán lugar fuera de España para que participe el expresidente. En el acuerdo anunciado este jueves, tanto Junts como el PSOE constataron que estas reuniones servirán para alcanzar acuerdos "sin renunciar a las respectivas posiciones", y que en el primer encuentro, a celebrar en este mismo mes de noviembre, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución. Respecto a estas reuniones, Borràs ha sostenido que el objetivo de su partido es conseguir la independencia de Cataluña y que el sistema de verificación busca "permitir esta nueva relación con alguien que conoces perfectamente, que sabes cómo es" y con el que la desconfianza es máxima y el escepticismo, absoluto, textualmente. Asimismo, ha reivindicado que el acuerdo representa "un antes y un después de unas posiciones en las cuales se ha movido el PSOE, no se ha movido Junts", ya que los exconvergentes han aguantado su posición desde las elecciones del 23J y, por lo tanto, los socialistas saben que no pueden dar por descontados sus votos, en sus palabras. LEGISLATURA Borràs también ha destacado el sistema de verificación contemplado en el acuerdo PSOE-Junts como herramienta para "tomar nota" de la evolución del cumplimiento de los acuerdos y los avances durante la legislatura. "Nuestros votos no están garantizados, están garantizados ahora para esta investidura", ha explicado la expresidenta del Parlament, que ha supeditado su apoyo al PSOE durante los próximos cuatro años a la verificación de los incumplimientos y los avances ya que, a su juicio, se puede no avanzar pero no incumplir. AMNISTÍA Y LAWFARE Consultada por la futura ley de amnistía que forma parte del acuerdo para la investidura de Sánchez, ha valorado que Junts no ha renunciado a nada, sino que ha sido el PSOE quien "ha renunciado a planteamientos de que la amnistía era inconstitucional e impensable y ahora es viable". "Nosotros partimos de aquí para explicar lo que queremos y, por tanto, el giro copernicano lo ha dado el PSOE. ¿Quién le ha obligado a dar ese giro? Junts per Catalunya", ha remarcado Borràs. También ha resaltado la incorporación del 'lawfare' en la ley de amnistía, ya que según la presidenta de Junts ello supone "reconocer la guerra sucia que el Estado ha utilizado para perseguir la disidencia política". Asimismo, ha descartado haber hablado de casos personales y ha sostenido que han tratado de conformar una ley "reparadora y omnicomprensiva, que no deje a nadie atrás y que tenga en cuenta las herramientas utilizadas por el Estado para ir contra el independentismo".